Председательницу колхоза из Гомельской области посадили за избиение подчиненных 5.09.2025, 16:59

«Человека года» в Добрушском районе осудили уже дважды.

«Человека года» в Добрушском районе осудили уже дважды. Выяснилось это только сейчас, после второго суда, о котором сообщило гомельское госТВ, не назвав имя виновной. Но его нашел «Флагшток».

Экс-директор сельскохозяйственного предприятия ОАО «Завидовское» Татьяна Белян в 2023 году была объявлена «Человеком года» в Гомельской области, а уже весной 2025 года ей вынесли приговор за приписки. До этого руководительницу не раз хвалили в госпрессе — и в районной, и в областной, и в республиканской. Последний раз — весной 2024 года.

«О таких как Татьяна Белян, говорят: «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» Энергичная, активная, приветливая, компанейская и простая», — писало о ней главное пропагандистское издание «СБ. Беларусь сегодня».

Оказалось, что некоторые высокие показатели работы хозяйства были фейковыми — директор занималась приписками, скрывая падеж скота, на протяжении 12 лет.

В апреле 2025 года Белян вынесли приговор за превышение служебных полномочий. После этого выяснились и другие эпизоды: руководительница применяла физическую силу, в частности, била главного бухгалтера хозяйства.

Всего по новому делу проходили трое обвиняемых — одного из них директор пыталась накормить силосом. Но свою вину фигурантка не признала.

Новый приговор Татьяне Белян — 4 года лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Утверждается, что ранее женщину «называли барыней за жестокий нрав». Трудно поверить, что об этом не знали в райисполкоме. Тем не менее, продолжали хвалить и награждать.

Это наглядный пример стандартной для авторитарных режимов ситуации: пока человек при власти и в почете — он герой, а как только станет неугодным — ему вспоминают все грехи и топят по полной.

