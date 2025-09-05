закрыть
Назван самый популярный автомобиль в Европе

2
  • 5.09.2025, 17:29
  • 1,924
Назван самый популярный автомобиль в Европе

Производство этой модели стартовало в далеком 1990 году.

Согласно итоговым данным за период с начала 2025 года до июля, автомобиль Renault Clio поднялся на одну позицию и стал новым лидером европейского рынка, продемонстрировав рост продаж на 8,5%. Об этом сообщает Focus2Move.

Специалисты неоднократно обращали внимание на преимущества этого авто. Среди них называли стильный дизайн, доступную цену, экономность, а также комфортную подвеску и приятную управляемость.

Что касается других лидеров рынка, то Dacia Sandero опустилась на одну позицию и заняла второе место. Сразу за ней идет Volkswagen T-Roc, а замыкает десятку лидеров Peugeot 2008.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:

1. Renault Clio (+8,5).

2. Dacia Sandero (-9,7%).

3. Volkswagen T-Roc (+4,2%).

4. Volkswagen Golf (-14,2%).

5. Dacia Duster (+2,9%).

6. Volkswagen Tiguan (+3,6%).

7. Opel Corsa (+6,9%).

8. Lada Granta (-6,4%).

9. Citroen C3 (-15,8%).

10. Peugeot 2008 (+7,7%).

