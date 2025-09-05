Назван самый популярный автомобиль в Европе

Назван самый популярный автомобиль в Европе2
Производство этой модели стартовало в далеком 1990 году.
Согласно итоговым данным за период с начала 2025 года до июля, автомобиль Renault Clio поднялся на одну позицию и стал новым лидером европейского рынка, продемонстрировав рост продаж на 8,5%. Об этом сообщает Focus2Move.
Специалисты неоднократно обращали внимание на преимущества этого авто. Среди них называли стильный дизайн, доступную цену, экономность, а также комфортную подвеску и приятную управляемость.
Что касается других лидеров рынка, то Dacia Sandero опустилась на одну позицию и заняла второе место. Сразу за ней идет Volkswagen T-Roc, а замыкает десятку лидеров Peugeot 2008.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе:
1. Renault Clio (+8,5).
2. Dacia Sandero (-9,7%).
3. Volkswagen T-Roc (+4,2%).
4. Volkswagen Golf (-14,2%).
5. Dacia Duster (+2,9%).
6. Volkswagen Tiguan (+3,6%).
7. Opel Corsa (+6,9%).
8. Lada Granta (-6,4%).
9. Citroen C3 (-15,8%).
10. Peugeot 2008 (+7,7%).