5 сентября 2025, пятница, 18:05
В Пакистане уже набирают желающих работать в Беларуси

Рабочим предлагают зарплату $500–600 в месяц.

Бюро по эмиграции и трудоустройству за границей правительства Пакистана начало публиковать объявления о работе в Беларуси. На сегодняшний день предлагается семь специальностей, из которых пять связаны со строительством. Первые вакансии появились 25 августа, а строительные объявления — 3 сентября, заметил «Позірк».

В Лахоре компания B.M.R. International набирает рабочих на стройку: сварщиков, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков и плотников. Зарплата у всех одинаковая — около 1800 белорусских рублей (600 долларов).

Еще одна компания из Пенджаба — American International — обещает по 500 долларов 200 рабочим на переработке рыбы и морепродуктов в Бресте (вероятно, на предприятии «Санта Бремор»).

Кроме того, Group Abu Abdullah ищет шесть рабочих на производство с зарплатой 500—600 долларов. По информации на сайте, часть таких специалистов уже нашли.

