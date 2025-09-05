В Пакистане уже набирают желающих работать в Беларуси
- 5.09.2025, 17:44
Рабочим предлагают зарплату $500–600 в месяц.
Бюро по эмиграции и трудоустройству за границей правительства Пакистана начало публиковать объявления о работе в Беларуси. На сегодняшний день предлагается семь специальностей, из которых пять связаны со строительством. Первые вакансии появились 25 августа, а строительные объявления — 3 сентября, заметил «Позірк».
В Лахоре компания B.M.R. International набирает рабочих на стройку: сварщиков, каменщиков, бетонщиков, арматурщиков и плотников. Зарплата у всех одинаковая — около 1800 белорусских рублей (600 долларов).
Еще одна компания из Пенджаба — American International — обещает по 500 долларов 200 рабочим на переработке рыбы и морепродуктов в Бресте (вероятно, на предприятии «Санта Бремор»).
Кроме того, Group Abu Abdullah ищет шесть рабочих на производство с зарплатой 500—600 долларов. По информации на сайте, часть таких специалистов уже нашли.