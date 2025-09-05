закрыть
5 сентября 2025, пятница, 18:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть

  • 5.09.2025, 17:53
Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть

Норвежские компании больше не смогут покупать и обслуживать российскую нефть дороже установленного порога.

Норвегия в пятницу приняла решение снизить верхний предел цены на нефть в рамках санкций против России, согласованных с Европейским союзом, об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Норвегии.

Своим решением Норвегия присоединилась к странам, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Норвежские компании больше не смогут покупать нефть и нефтепродукты, которые перевозятся по морю, выше этой цены, а также обеспечивать ее обслуживание.

«Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Снижение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине», – сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров