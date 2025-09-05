Норвегия снижает потолок цен на российскую нефть 5.09.2025, 17:53

Норвежские компании больше не смогут покупать и обслуживать российскую нефть дороже установленного порога.

Норвегия в пятницу приняла решение снизить верхний предел цены на нефть в рамках санкций против России, согласованных с Европейским союзом, об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Норвегии.

Своим решением Норвегия присоединилась к странам, которые снизили потолок цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель. Норвежские компании больше не смогут покупать нефть и нефтепродукты, которые перевозятся по морю, выше этой цены, а также обеспечивать ее обслуживание.

«Экспорт нефти все еще составляет треть доходов российского правительства. Снижение доходов и усиление давления на российскую экономику затрудняет российским властям ведение незаконной войны в Украине», – сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

