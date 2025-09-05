Кубышка тает 1 Дмитрий Некрасов

Реальные резервы бюджета России сократились.

Я не раз говорил о том ФНБ это бухгалтерская фикция, почти ничего не говорящая о размере реальных резервов режима. А последние пару лет я несколько раз предлагал вместо ФНБ обращать внимание на такой редко обсуждаемый индикатор, как государственные средства на счетах в банковской системе. Почитал сегодня обзор ЦБ по банковскому сектору за 2 квартал 2025, и еще раз повторю свой призыв обратить внимание на данную цифру.

Попробую максимально простыми словами объяснить, чем отличаются эти показатели. У расширенного правительства есть две кубышки, в которых лежат реальные деньги.

Первая это резервы ЦБ, не арестованная часть которых на 2/3 состоит из физического золота. Ликвидная часть ФНБ — это бухгалтерская запись о том, сколько из физически существующих резервов ЦБ принадлежит правительству, а сколько самому ЦБ. Принципы этого бухгалтерского распределения можно в любой момент произвольно изменить. Поэтому для анализа устойчивости режима следует обращать внимание лишь на то сколько денег осталось в ЦБ и уделять минимум внимания тому сколько из этих денег бухгалтерски записано в ликвидной части ФНБ. Если бы цены на золото не росли, то резервы ЦБ бы сокращались. Но золото растет в цене и поэтому размер кубышки ЦБ в долларах пока увеличивается, хоть ФНБ и сокращается.

Есть еще т. н. неликвидная часть ФНБ, которая не лежит в ЦБ, и из которой два года назад около 1,5 трлн, а сейчас около 1 трлн, размещено на депозитах в банках. Это единственная реальная, а не бухгалтерская часть ФНБ, которую есть смысл обсуждать.

Вторая кубышка с реальными деньгами — это те самые государственные средства на счетах в банковской системе. Попробую объяснить, как они работают. Представим, что вы сумасшедший педант и все свои расходы планируете на год вперед. По мере поступления денег, вы раскладываете их на стопочки, оборачиваете бумажками и на одной пишете «за электричество в июне», на другой «купить масла в четверг», на третьей «заплатить за ремонт машины». При этом может так случится, что ремонт машины затянулся, масла в четверг не было, а идти платить за электричество вам было лень. Физически деньги остались лежать в кубышке. Если у вас вдруг возник срочный, не запланированный в бюджете, расход, вы можете деньги за ремонт машины отдать за срочный прием у зубного, планируя расплатится за ремонт машины из денег за электричество в июле, платеж за которое вы немного потянете и дальше оплатите из чего-то следующего. Если смотреть на подобные операции с точки зрения бюджетной росписи, денег от них больше не становится. Но если смотреть с позиции казначейского исполнения, то в моменте у вас есть физические деньги, чтобы заплатить за что угодно.

У государства тысячи подобных стопочек с бумажкой «на такой-то расход», только не физических, а в виде остатков на счетах в банковской системе. Часть из этих денег — остатки самого казначейства. Часть остатки на счетах различных бюджетных учреждений, фондов и т. д. и т. п. Остатки не могут быть нулевыми, но их необходимый размер — вопрос спорный. В бизнесе большие казначейские остатки назвали бы неэффективным финансовым менеджментом.

Года 2-3 назад я обратил внимание, что государственные средства на счетах в банковской системе составляют фантастические 7% ВВП. Если для порядка вычесть из них те самые депозиты из неликвидной части ФНБ, то в любом случае получалось больше 6% ВВП. Я подумал, что это очень много и решил посмотреть, что там у басурман с аналогичными показателями. Выяснилось, что правительство Японии как-то управляется с бюджетными расходами, оперируя остатками менее 2% ВВП, правительство США остатками в 2,1% ВВП, Канады 2,3% ВВП и даже, прости господи, правительство Нигерии оказывается способно обходиться 3,7% ВВП государственных средств в банковской системе.

Если бюджет не сходится, но есть большие остатки, в определенных пределах можно покрыть непредвиденные расходы за счет снижения остатков до минимально необходимого уровня. Если считать минимально необходимым уровень Нигерии, то 2-3 года назад избыточные средства государства в банковской системе превышали 3% ВВП. Т.е. были примерно равны ликвидной части ФНБ по сумме. Но, в отличие от ФНБ, это были живые деньги, а не бухгалтерская фикция. Более того, в отличие от денег ФНБ, финансирование расходов за счет снижения казначейских остатков не увеличивает М2 и не разгоняет инфляцию. Я не раз говорил, что столь значительные по сумме остатки в банковской системе — скрытый резерв правительства и за ними надо следить, но журналисты предпочитали обсуждать изменение бухгалтерской фикции ФНБ, а не реальных денег в банках.

В этом году дефицит бюджета незапланированно вырос и что же мы видим? На 01.07.2024 государственные средства на счетах в банковской системе составляли 12,6 трлн, а на 01.07.2025 — 10,9 трлн. И это номинальная сумма, а номинальный ВВП за год вырос почти на 15% (рост номинального ВВП = реальный рост ВВП+ инфляция). Таким образом, год к году остатки сократились на 1,1% ВВП. Осталось чуть более 5% ВВП, из которых 0,5% ВВП — депозиты из неликвидной части ФНБ. Иными словами, если считать достижимым уровень финансового менеджмента Нигерии, то остатки содержат еще 1,5% ВВП денежного запаса. Если замахнуться на уровень США, то все 3% ВВП.

Если бы я был «свидетелем скорого краха российской экономики», я бы сейчас максимально педалировал именно эту тему. Реальные резервы бюджета реально сократились. Однако, по всей видимости, стремление разбираться в реальном положении вещей не совместимо с нахождением в указанной секте.

Дмитрий Некрасов, «Фейсбук»

