Польша предупредила Лукашенко

Польша предупредила Лукашенко3
- 5.09.2025, 18:11
- 3,562
Варшава ответит на провокации.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил режим Лукашенко о возможности применения «особых мер» в ответ на проведение совместных с Россией военных учений «Запад-2025» у польских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает TPV.
Туск назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу и отметил, что если провокации с белорусской стороны повторятся, Польша примет быстрые ответные действия. Он также подчеркнул, что НАТО с союзниками будет проводить собственные маневры на территории Польши в ответ на учения у своих границ. Учения названы «Железный защитник», в них задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.
Учения «Запад-2025» пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.
Ранее режим Лукашенко предупредил МИД Украины. Киев предостерегает, что Вооруженные силы Украины ответят на возможные провокации.