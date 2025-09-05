закрыть
5 сентября 2025, пятница, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша предупредила Лукашенко

3
  • 5.09.2025, 18:11
  • 3,562
Польша предупредила Лукашенко

Варшава ответит на провокации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил режим Лукашенко о возможности применения «особых мер» в ответ на проведение совместных с Россией военных учений «Запад-2025» у польских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает TPV.

Туск назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу и отметил, что если провокации с белорусской стороны повторятся, Польша примет быстрые ответные действия. Он также подчеркнул, что НАТО с союзниками будет проводить собственные маневры на территории Польши в ответ на учения у своих границ. Учения названы «Железный защитник», в них задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Ранее режим Лукашенко предупредил МИД Украины. Киев предостерегает, что Вооруженные силы Украины ответят на возможные провокации.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров