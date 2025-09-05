Польша предупредила Лукашенко 3 5.09.2025, 18:11

3,562

Варшава ответит на провокации.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил режим Лукашенко о возможности применения «особых мер» в ответ на проведение совместных с Россией военных учений «Запад-2025» у польских границ. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает TPV.

Туск назвал эти учения тренировкой нападения на Польшу и отметил, что если провокации с белорусской стороны повторятся, Польша примет быстрые ответные действия. Он также подчеркнул, что НАТО с союзниками будет проводить собственные маневры на территории Польши в ответ на учения у своих границ. Учения названы «Железный защитник», в них задействованы около 34 тыс. военных и 600 единиц техники.

Учения «Запад-2025» пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября.

Ранее режим Лукашенко предупредил МИД Украины. Киев предостерегает, что Вооруженные силы Украины ответят на возможные провокации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com