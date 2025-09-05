Родителей белорусских школьников заставляют писать заявления 2 5.09.2025, 18:30

1,420

История с мобильными телефонами получила продолжение.

В белорусских школах с 1 сентября действует запрет на использование мобильников во время занятий (за некоторыми исключениями). Дети должны сдавать телефоны, приходя в школу, а обратно получают — покидая ее.

Однако у некоторых учеников возникли непредвиденные сложности. Читатель портала «Смартпресс» поделился сообщением классного руководителя в родительском чате. В нем говорится, что родители должны написать заявление, если ребенок ходит в школу без мобильника. В противном случае школьника будут считать прогульщиком и нарушителем.

Мол, заявление нужно написать на весь год, и оно будет храниться в соответствующей ячейке коробки для телефонов. «Если телефона нет и информации по вашему заявлению нет, то считается, что ребенок отсутствует либо не сдал свой телефон и тем самым нарушает правила внутреннего распорядка», — отмечает классный руководитель.

Также в сообщении говорится, что после последнего урока школьники идут вниз только с учителем и забирают телефоны, если они были. Дети без телефонов ждут всех и вместе с учителем спускаются в гардероб.

Читатель возмущен таким порядком. Он говорит, что у некоторых детей есть дополнительные занятия, а некоторые живут далеко от школы, и непонятно, зачем их задерживать, пока другим отдадут мобильники.

Издание отмечает, что Минобразования официально прописало, что школа может определять свои правила пользования мобильниками, но обязательного заявления, что ребенок не будет носить телефон в школу весь год, в законодательстве нет. Это придумала школьная администрация для удобства и подстраховки. Таким образом пытаются отличить детей, которые не приносят телефон, от тех, кто забыл сдать. Также школа таким образом подстраховывается от ответственности за «потерю» телефона, которого не было.

Обязательное ожидание возле ящика с телефонами также является инициативой школьной администрации, ведь учителю проще отвести всех учеников сразу, чем отпускать по одному.

Родителям советуют обращаться с такими претензиями к школьным администрациям и пытаться добиться изменений коллективными обращениями.

