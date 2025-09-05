«Россия проигрывает битву за империю»
- 5.09.2025, 18:40
Начались глобальные процессы.
Украинский журналист Петр Шуклинов пишет в «Фейсбук» о победах ВСУ и объясняет, почему Россия проигрывает битву за империю:
— Российская армия проиграла битву за Киев, где была разгромлена.
Российская армия проиграла битву за Харьков, где была разгромлена.
Российская армия проиграла битву за Херсон, где была разгромлена.
В прямом и полномасштабном противостоянии с украинской армией – российская армия не выдержала.
Это навсегда войдёт в историю как славные битвы Украинского войска и украинцев.
Также это навсегда войдёт в историю как бесславные поражения России и русских.
Битву за Донбасс россияне тоже проиграют.
Глобальную битву за империю и её влияние они уже проигрывают. И в конце концов потеряют её всю: сначала экономически, потом политически, культурно, а затем и территориально.
Это всё, что важно для истории. И для нас, когда мы оцениваем себя.
Когда нам давали три дня. А мы потопили их флагман. И почти весь Черноморский флот.
Когда нам давали три дня. А мы уничтожили миллионную российскую армию.
Когда нам давали три дня. А теперь мы ежедневно сотнями дронов и ракет выжигаем российскую тыловую логистику вплоть до Сибири.
Когда нам давали три дня. А мы уничтожаем в Москве российских генералов и ядерную авиацию.
Вот это – важно. Не зацикливаться на мелочах – оценивать большие промежутки. Мы – невероятные. Мы – сильные. Мы всё сможем.
Когда мы вместе.