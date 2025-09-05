закрыть
5 сентября 2025, пятница, 19:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Россия проигрывает битву за империю»

  • 5.09.2025, 18:40
  • 1,246
«Россия проигрывает битву за империю»

Начались глобальные процессы.

Украинский журналист Петр Шуклинов пишет в «Фейсбук» о победах ВСУ и объясняет, почему Россия проигрывает битву за империю:

— Российская армия проиграла битву за Киев, где была разгромлена.

Российская армия проиграла битву за Харьков, где была разгромлена.

Российская армия проиграла битву за Херсон, где была разгромлена.

В прямом и полномасштабном противостоянии с украинской армией – российская армия не выдержала.

Это навсегда войдёт в историю как славные битвы Украинского войска и украинцев.

Также это навсегда войдёт в историю как бесславные поражения России и русских.

Битву за Донбасс россияне тоже проиграют.

Глобальную битву за империю и её влияние они уже проигрывают. И в конце концов потеряют её всю: сначала экономически, потом политически, культурно, а затем и территориально.

Это всё, что важно для истории. И для нас, когда мы оцениваем себя.

Когда нам давали три дня. А мы потопили их флагман. И почти весь Черноморский флот.

Когда нам давали три дня. А мы уничтожили миллионную российскую армию.

Когда нам давали три дня. А теперь мы ежедневно сотнями дронов и ракет выжигаем российскую тыловую логистику вплоть до Сибири.

Когда нам давали три дня. А мы уничтожаем в Москве российских генералов и ядерную авиацию.

Вот это – важно. Не зацикливаться на мелочах – оценивать большие промежутки. Мы – невероятные. Мы – сильные. Мы всё сможем.

Когда мы вместе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров