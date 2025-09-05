«У Лукашенко явно сахарный диабет» 5.09.2025, 19:11

1,400

Белорусы обсуждают здоровье диктатора.

Канал «Чай з малинавым варэннем» сопоставил два фото Лукашенко и Путина, сделанные со спины — одно 2021-го и актуальный кадр, сделанный на встрече в Китае на полях саммита ШОС.

Белорусского диктатора «разнесло» буквально за четыре года.

Эта новость набрала много комментариев в TikTok сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

«Вы разве не знаете, а он еще просто не рассказывал, что он чемпион Японии по сумо».

«Всю картошку в Беларуси съел».

«На гормоны сел — здоровье качается».

«От трудов праведных. Красиво жить не запретишь».

«Ну когда же?».

«Не жилец».

«После 2020 очень много людей ему «здоровья» желают».

«Это явно сахарный диабет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com