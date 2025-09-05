закрыть
5 сентября 2025, пятница, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У Лукашенко явно сахарный диабет»

  • 5.09.2025, 19:11
  • 1,400
«У Лукашенко явно сахарный диабет»

Белорусы обсуждают здоровье диктатора.

Канал «Чай з малинавым варэннем» сопоставил два фото Лукашенко и Путина, сделанные со спины — одно 2021-го и актуальный кадр, сделанный на встрече в Китае на полях саммита ШОС.

Белорусского диктатора «разнесло» буквально за четыре года.

Эта новость набрала много комментариев в TikTok сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:

@charter97.org

♬ оригинальный звук - Хартия97

«Вы разве не знаете, а он еще просто не рассказывал, что он чемпион Японии по сумо».

«Всю картошку в Беларуси съел».

«На гормоны сел — здоровье качается».

«От трудов праведных. Красиво жить не запретишь».

«Ну когда же?».

«Не жилец».

«После 2020 очень много людей ему «здоровья» желают».

«Это явно сахарный диабет».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров