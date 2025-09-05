«У Лукашенко явно сахарный диабет»
- 5.09.2025, 19:11
Белорусы обсуждают здоровье диктатора.
Канал «Чай з малинавым варэннем» сопоставил два фото Лукашенко и Путина, сделанные со спины — одно 2021-го и актуальный кадр, сделанный на встрече в Китае на полях саммита ШОС.
Белорусского диктатора «разнесло» буквально за четыре года.
Эта новость набрала много комментариев в TikTok сайта Charter97.org. Приводим некоторые из них:
«Вы разве не знаете, а он еще просто не рассказывал, что он чемпион Японии по сумо».
«Всю картошку в Беларуси съел».
«На гормоны сел — здоровье качается».
«От трудов праведных. Красиво жить не запретишь».
«Ну когда же?».
«Не жилец».
«После 2020 очень много людей ему «здоровья» желают».
«Это явно сахарный диабет».