закрыть
5 сентября 2025, пятница, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о встрече с Фицо: Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС

  • 5.09.2025, 19:16
Зеленский о встрече с Фицо: Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС

Президенты двух стран обсуждали и вопрос транзита российских энергоресурсов.

Украинский президент Владимир Зеленский после разговора со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что они обсудили «ключевые темы», а в частности, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

«Проинформировал о нашем разговоре вчера с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне», — написал Зеленский на странице в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Также украинский президент отметил, что Фицо рассказал ему о своих контактах в Китае.

«Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — добавил президент.

Зеленский отметил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз и это «очень весомо».

«Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — рассказал о встрече украинский президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров