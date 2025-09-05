Зеленский о встрече с Фицо: Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС
- 5.09.2025, 19:16
Президенты двух стран обсуждали и вопрос транзита российских энергоресурсов.
Украинский президент Владимир Зеленский после разговора со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что они обсудили «ключевые темы», а в частности, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.
«Проинформировал о нашем разговоре вчера с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне», — написал Зеленский на странице в Telegram в пятницу, 5 сентября.
Также украинский президент отметил, что Фицо рассказал ему о своих контактах в Китае.
«Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — добавил президент.
Зеленский отметил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз и это «очень весомо».
«Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — рассказал о встрече украинский президент.