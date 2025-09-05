Зеленский о встрече с Фицо: Словакия поддерживает Украину в движении в ЕС 5.09.2025, 19:16

Президенты двух стран обсуждали и вопрос транзита российских энергоресурсов.

Украинский президент Владимир Зеленский после разговора со словацким премьером Робертом Фицо заявил, что они обсудили «ключевые темы», а в частности, то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии.

«Проинформировал о нашем разговоре вчера с президентом [США Дональдом] Трампом, о работе с лидерами коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы. И Словакия не останется в стороне», — написал Зеленский на странице в Telegram в пятницу, 5 сентября.

Также украинский президент отметил, что Фицо рассказал ему о своих контактах в Китае.

«Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — добавил президент.

Зеленский отметил, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз и это «очень весомо».

«Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны», — рассказал о встрече украинский президент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com