Мы с вами увидим падение режима Дмитрий Чернышев

5.09.2025, 19:32

Дмитрий Чернышев

Все небо в «черных лебедях».

Крайне сомнительна «мудрость», которую любят с упреком цитировать люди, как правило, находящиеся в другой стране: «Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает». Дескать, сами заслужили. Кушайте. Не обляпайтесь.

Чтобы понять всю глупость этой формулы, достаточно начать в нее подставлять разные страны и народы. И тут же эта глупость становится очевидна:

Немцы заслужили Гитлера

Испанцы заслужили Франко

Китайцы заслужили Мао

Камбоджийцы заслужили Пол Пота

Северные корейцы заслужили Ким Ир Сена

Русские заслужили Путина

Белорусы заслужили Лукашенко

Израильтяне заслужили Нетаньяху

Жители Газы заслужили ХАМАС

Венгры заслужили Орбана

Иранцы заслужили аятолл

Словаки заслужили Фицо

Угандийцы заслужили Бокассу…

Нет. Все работает не так. Нет такого народа в мире, который заслужил бы Гитлера, Сталина, Пол Пота или аятолл. Просто у власти часто оказываются люди, которые силой, изворотливостью, жестокостью или обманом остаются у власти слишком долго. А попытки размазать ответственность на всех — дескать, это народ такой попался, сами виноваты, только уменьшает вину преступников, находящихся у власти.

Никто в Восточной Европе 45 лет не смог скинуть коммунистов — ни немцы, ни поляки, ни чехи, ни словаки, ни венгры, ни румыны — никто. Никто в СССР 70 лет не мог скинуть коммунистов — ни эстонцы, ни казахи, ни латыши, ни украинцы, ни грузины, ни армяне — никто. Значит ли это, что все они их заслужили?

Нет, конечно.

Значит ли это, что все попытки скинуть упырей были напрасны?

Нет, конечно.

Но я уверен, что мы с вами доживем до крушения режима Путина и Лукашенко. Когда это произойдет, не знает никто. Но никакие «в Москве все рестораны забиты» или «какие хорошие дороги в Беларуси» не задержат этого падения. Я не знаю, какая костяшка домино упадет первой — смерть Кадырова, массовое дезертирство с фронта, отключение отопления в Москве зимой, гиперинфляция, очереди на заправках, волнения в Дагестане, техногенная катастрофа или что-нибудь еще. Но ткань государства уже прохудилась в стольких местах, что все небо над Кремлем уже в черных лебедях.

P.S. Я знаю, что вы сейчас хотите сказать — да сколько можно, уже столько лет обещали, что путинский режим вот-вот рухнет, а он все стоит. И вы будете правы. Только все прогнозы ведь сбываются — обещали, что у России закончатся танки и вот их нет на фронте. Обещали, что самолеты будут падать и вот каждый день какое-то ЧП в небе. Обещали колоссальную дыру в бюджете — и она прямо на глазах все увеличивается. Обещали тотальную слежку и цензуру в Интернете — получите и распишитесь. Обещали новый Гитлерюгенд в России — его строят на ваших глазах. Все прогнозы сбываются. Не так быстро, как хотелось бы, но сбываются. Сбудется и этот.

Дмитрий Чернышев, «Фейсбук»

