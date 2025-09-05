Путин четко обозначил свой основной страх
- Александр Невзоров
- 5.09.2025, 19:59
- 2,454
Кремлевский маньяк поднапыжился.
Ну, вот и Путин хоть для чего-то пригодился. На смешном мероприятии в Хайшеньвее он четко обозначил свой основной страх.
И теперь миру известно, что для Путина нестерпима идея введения в Украину европейских войсковых контингентов.
Кремлевский маньяк поднапыжился и пообещал по ним «вдарить».
Какое его собачье дело, до того, кого Украина зовет к себе в гости, этого упырь не объяснил.
Не смог.
Чтобы обосновать абсурдность такого каприза нужны риторические способности получше путинских.
«Вдарить» по французам-англичанам, у РФ, разумеется «кишка тонка». Ясно, что это лишь беспомощная угроза, рожденная невозможностью привести хоть какие-то аргументы.
Но сама злобность упыря, его категоризм – есть лучшее доказательство того, что введение европейских войск – это именно то, что нужно сделать.
То, что вызывает у одержимого войной маньяка категорическое неприятие – это и есть лучший способ крепко законсервировать войну.
Александр Невзоров, Telegram