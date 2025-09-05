закрыть
Путин четко обозначил свой основной страх

  • Александр Невзоров
  • 5.09.2025, 19:59
  • 2,454
Путин четко обозначил свой основной страх
Александр Невзоров

Кремлевский маньяк поднапыжился.

Ну, вот и Путин хоть для чего-то пригодился. На смешном мероприятии в Хайшеньвее он четко обозначил свой основной страх.

И теперь миру известно, что для Путина нестерпима идея введения в Украину европейских войсковых контингентов.

Кремлевский маньяк поднапыжился и пообещал по ним «вдарить».

Какое его собачье дело, до того, кого Украина зовет к себе в гости, этого упырь не объяснил.

Не смог.

Чтобы обосновать абсурдность такого каприза нужны риторические способности получше путинских.

«Вдарить» по французам-англичанам, у РФ, разумеется «кишка тонка». Ясно, что это лишь беспомощная угроза, рожденная невозможностью привести хоть какие-то аргументы.

Но сама злобность упыря, его категоризм – есть лучшее доказательство того, что введение европейских войск – это именно то, что нужно сделать.

То, что вызывает у одержимого войной маньяка категорическое неприятие – это и есть лучший способ крепко законсервировать войну.

Александр Невзоров, Telegram

