5 сентября 2025, пятница, 20:38
Ученые рассказали, почему так важен завтрак

Первый прием пищи может повлиять на продолжительность жизни.

Возможно, регулярно забывать об утреннем приеме пищи — это вредно. Если верить данным из нового исследования от международной группы ученых, любовь к поздним завтракам коррелирует с повышенным риском возникновения ряда заболеваний у пожилых людей, пишет «Нож».

Команда проанализировала данные о состоянии здоровья 2945 жителей Великобритании в возрасте от 42 до 94 лет. Ученые отслеживали изменения в пищевых привычках участников исследования на протяжении 20 лет. Периодически добровольцы сдавали анализы крови.

Исследователи выяснили, что по мере старения большинство участников начинали завтракать и ужинать позднее. К тому же практически все со временем сокращали общее время, затрачиваемое на приемы пищи в течение дня.

Как выяснилось, более позднее время завтрака неизменно коррелировало с наличием у людей депрессии, хронической усталости, заболеваний полости рта или повышенным риском возникновения этих недугов. Также, согласно выводам ученых, отказ от раннего завтрака был статистически связан с повышенным риском смерти пожилого человека в течение следующего периода наблюдения.

«Наши результаты показывают, что позднее время приема пищи, особенно поздний завтрак, связано как с проблемами со здоровьем, так и с повышенным риском смертности у пожилых людей. Эти выводы придают новый смысл высказыванию „завтрак — самый важный прием пищи“», — резюмировал доктор Хассан Дашти, ведущий автор исследования из Массачусетской больницы общего профиля.

