Украина готова поставлять Словакии газ и нефть 5.09.2025, 20:12

Если они не российские.

Украина готова обеспечивать энергостабильность Словакии с помощью совместных проектов — через импорт электроэнергии, а также экспорт украинских энергоресурсов на территорию Словакии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 5 cентября во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде, пишет New Voice.

«Мы готовы иметь совместные энергетические проекты. Мы готовы к поставкам газа и нефти на территории Словакии. И я сказал откровенно премьер-министру, если это не российский газ, если это не российская нефть. Потому что у нас война. На этом точка«, — сказал глава украинского государства.

Президент Зеленский также отметил, что в Украине всегда был профицит электроэнергии, и несмотря на российские удары по энергосистеме, официальный Киев сумел оказывать соответствующую помощь Молдове.

Как считает глава украинского государства, если бы не российские обстрелы, то Украина помогала бы в плане энергетики, в частности, и Словакии тоже.

«Что касается Украины, Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам, и будет отвечать. Но мы очень хотим, чтобы война эта закончилась, но просто терпеть в темноте никто не будет», — резюмировал президент Украины.

