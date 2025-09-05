Трамп может снять ограничения на экспорт дронов MQ-9 Reaper 2 5.09.2025, 20:33

Их хотят приобрести страны Восточной Европы.

Президент США Дональд Трамп собирается в одностороннем порядке пересмотреть 38-летний договор о контроле над вооружениями. В частности, это позволит продавать другим странам современные дроны типа MQ-9 Reaper и другие передовые модели. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и четырех человек, знакомых с этим планом.

Отмечается, что Трамп хочет продать Саудовской Аравии более 100 дронов Reaper. Эти беспилотники королевство запросило весной 2025 года.

По словам источников, этот шаг может стать частью сделки по продаже оружия на сумму 142 миллиарда долларов. Союзники США в Тихоокеанском регионе и Европе также выразили заинтересованность в подобном вооружении.

Собеседники агентства объяснили, что США смогут обойти Соглашение о режиме контроля ракетных технологий, подписанное в 1987 году, благодаря тому, что ударные дроны будут определены как летательные аппараты, подобные истребителям, а не как ракетные системы. Это позволит Вашингтону продавать беспилотники ОАЭ и странам Восточной Европы, которые давно хотели получить американские БПЛА.

Американский чиновник рассказал журналистам, что новая политика позволит компаниям General Atomics, Kratos (KTOS.O) и Anduril, которые занимаются производством тяжелых беспилотников, регистрировать свои продукты в Государственном департаменте как товары для «иностранных военных продаж», упрощая экспортные процедуры.

Сейчас Соглашение о режиме контроля ракетных технологий запрещает США экспортировать многие военные дроны в другие страны, если не будет представлено веское обоснование из соображений безопасности и покупатель не согласится использовать оружие в строгом соответствии с международным правом, напомнили в агентстве.

