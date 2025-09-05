50-летнюю загадку Солнца наконец-то решили 5.09.2025, 21:10

Важное открытие.

Астрофизики нашли возможное объяснение 50-летней загадки Солнца: ионы солнечной плазмы достигают температуры около 60 млн градусов, значительно превосходя электроны, пишет «Хайтек».

Солнечные вспышки остаются одним из самых загадочных явлений на Солнце. Эти мощные выбросы энергии возникают из-за пересоединения линий магнитного поля и нагревают плазму внешней атмосферы звезды.

Ранее считалось, что ионы и электроны плазмы достигают одинаковой температуры. Новое исследование показало, что ионы нагреваются примерно в шесть раз сильнее, чем электроны. Их температура достигает около 60 млн градусов Цельсия.

Это открытие помогает объяснить загадочную ширину спектральных линий солнечных вспышек, о которой ученые спорят с 1970-х годов. Ранее расширение линий связывали с турбулентностью плазмы, но новые данные указывают на высокий нагрев ионов как основной фактор.

Результаты исследования также имеют практическое значение: солнечные вспышки вызывают увеличение потоков вредного излучения, способного влиять на работу спутников, связи и энергосетей на Земле. Понимание того, как именно плазма нагревается, помогает лучше прогнозировать последствия солнечной активности.

Астрофизики считают, что пересоединение магнитных линий и выброс энергии сильнее воздействует на положительно заряженные ионы, чем на электроны, что объясняет наблюдаемую разницу в температуре и ширину спектральных линий.

