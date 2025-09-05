Лукашенко, силос и «барины» 1 5.09.2025, 21:47

Чем показательна история председательницы колхоза «Завидовское».

Похоже, управленческая манера директора сельхозпредприятия «Завидовское» Татьяны Белян впечатлила не только добрушскую прокуратуру, но и провластную прессу, пишет «Салiдарнасць».

— Правоохранители выяснили: сокрытие «мертвых туш» — не единственный грех бывшей хозяйки комплекса. Хозяйство действительно какое-то время имело хорошие характеристики, производство славилось сильной трудовой дисциплиной. Только вот метод кнута и пряника то и дело выходил за рамки закона. За жестокий нрав подчиненные ее называли «барыней». Она избивала, заставляла подчиненных есть силос, — сообщается в сюжете регионального телеканала «Беларусь 4».

На минуточку — речь идет о руководительнице, которой власти всего два года назад дали звание «Человек года Гомельщины», чье имя не сходило со страниц официоза.

— Самое сложное — работать с людьми. Для эффективного управления директор должен быть авторитетом, через себя всё пропускать, стремиться к новым знаниям. (…) Забота о человеке труда, условиях работы — на первом месте, — цитировала одна из региональных газет директора колхоза, которая более десяти лет фальсифицировала статистику гибели скота.

Любопытный момент: по словам пострадавших, «завидовская барыня» колотила и унижала их прямо на рабочем месте — в собственном кабинете, на мехдворе, на ферме.

И снова процитируем Татьяну Белян:

— У нас уже много лет установлено видеонаблюдение. Недавно раскрыли кражу велосипеда. К тому же камеры дают возможность мне, как руководителю, мониторить ситуацию на предприятии, когда я нахожусь на выезде. Камеры дисциплинируют: хорошо работать, приходить вовремя, не утаивать проблемы.

В связи с этим возникает вопрос: что было с теми самыми камерами в моменты «уроков дисциплины» в исполнении директора? Не постигла ли записи с камер (если они велись) та же судьба, что и отчетность по падежу скота?

Сложно поверить, что при таком количестве пострадавших от кулаков директора информация об этом никуда не просочилась. Не исключено, что неприглядная правда вылезла наружу исключительно благодаря запущенной сверху кампании против сокрытия гибели скота. Возможно, только после первого суда люди решили больше не молчать.

Удивляет ли такое поведение «человека года»? Вовсе нет. Думается, Татьяна Белян была абсолютно искренна, когда делилась с пропагандой своими представлениями об идеальном руководителе, приводя в пример бывшего директора шкловского совхоза.

Того самого, которого обвиняли в избиении работников. Останься он у должности — возможно, также получил бы титул «барина».

За тридцать лет правления страной Лукашенко хамство, грубость и бесцеремонность стали элементом корпоративной этики, отличительной чертой управленцев всех мастей в госсекторе — от министров до рядовых председателей колхозов.

Насильно кормить подчиненного силосом — безусловно, дикость. Как и заставлять министра перед камерами ползать на коленях по полю и искать зерно.

Гнобить сотрудника, не позволяя ему уволиться ничуть не лучше, чем обещать людям вернуть крепостное право, заставив отрабатывать бесплатные по Конституции дипломы.

Принцип «иногда не до законов» негласно действовал задолго до того, как его окончательно наделили статусом генеральной линии на собрании прокуроров осенью 2020-го.

Именно поэтому «барины» и «барыни» годами получают грамоты и премии вместо уголовных сроков.

