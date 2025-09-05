закрыть
5 сентября 2025, пятница, 22:14
Стало известно, когда Украина начнет получать американские ракеты ERAM

  • 5.09.2025, 21:49
Стало известно, когда Украина начнет получать американские ракеты ERAM

Ждать осталось недолго.

В августе США одобрили продажу Украине 3350 крылатых ракет ERAM. Но в значительных количествах они начнут поступать только в следующем году. Об этом пишет Aviationweek.

Издание отмечает, что для американского ВПК, привыкшего к длительным циклам разработки и производства оружия, ракеты ERAM стали одним из первых продуктов новой парадигмы «быстрых закупок». Пентагон опубликовал тендер на разработку и производство этих ракет только в августе прошлого года, а первые поставки должны состояться уже в октябре этого года.

Хотя Украине разрешено купить до 3350 ракет, первая произведенная партия будет мизерной: первые 10 ракет будут поставлены в октябре.

Ситуация должна улучшиться в следующем году. Согласно документам, которые получило издание, партия из 840 модулей ERAM, разделенных на две конструкции, отдельно изготовленные компаниями CoAspire и Zone 5 Technologies, будет поставлена до конца октября 2026 года.

