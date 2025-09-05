Маски сброшены 1 Михаил Подоляк

Иллюзий не осталось даже в Белом доме.

Переговоры на Аляске Путин использовал лишь для затягивания времени, а потом унизил президента Трампа. Все шаги американской администрации к установлению мира были отвергнуты. Вместо этого российская делегация в Пекине показательно склонила колено перед стратегическим противником США. Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом доме.

Разочарование Запада в неспособности Кремля держать слово сейчас конвертируется во вполне практические решения. О части из них говорил президент Зеленский в Париже.

Соединенные Штаты давят на ЕС, чтобы европейцы прекратили закупку российской нефти. Тем временем более двух десятков европейских стран официально рассматривают возможность отправки своих военных контингентов в Украину. Пока что в рамках условных миротворческих миссий, но рамки возможного расширяются на наших глазах. С каждым российским ракетным ударом по городам Украины. С каждым новым безумным сообщением кого-то из окружения «субъекта» типа Медведева – Захаровой…

