Российские оборонные компании вместо банковских платежей стали получать мешки с долларами 5.09.2025, 23:55

Санкции сделали невозможными безналичные расчеты.

Российский военно-промышленный комплекс продолжает получать иностранную валюту за продажу оружия за рубеж, но из-за санкций вместо банковских платежей в адрес «Рособоронэкспорта» отправляются огромные мешки и посылки с наличными, пишет The Moscow Times.

Таможенные данные из коммерческих агрегаторов, проанализированные аналитиками Nordsint, показывают, что с 2022 года российские военные получили больше тонны банкнот от покупателей оружия. Поставляют наличку министерства обороны разных стран.

Среди них — турецкое агентство оборонной промышленности. Оно отправило в «Рособоронэкспорт» партию банкнот весом 23,4 кг на 5 млн, но без указания номинала и валюты. Заявленная стоимость партии, возможно, была отправлена купюрами по 200 и 500 евро, пишет Nordsint. В августе 2024 года агентство Reuters сообщало, что Турция была центром импорта банкнот в Россию.

Еще одним из поставщиков купюр является Мьянма. «Рособоронэкспорт» и «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) отправляли запчасти для самолётов и техническую документацию в Управление оборонных закупок Мьянмы. В ответ получали крупные поставки наличной валюты. В октябре 2023 года таможенные декларации показали, что «Рособоронэкспорту» была отправлена посылка весом 492,5 кг. В описании посылки говорилось, что это «законное платёжное средство» на 50 млн. Вес соответствует эквиваленту в 100-долларовых купюрах.

Партия налички в Россию поступила от министерства обороны Туркменистана. Авиаремонтное предприятие «Мотор», специализирующаяся на ремонте силовых установок для вертолётов Ми-8 и Ми-24, получило 10 кг наличных евро и небольшую партию монет. ООО «Гидроавиасалон», дочерняя компания оборонного холдинга «Авиакомпании Бериева» вроде «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева», также получила 74 кг банкнот от министерства обороны Туркменистана с 35 млн валюты (номинал не указан, но в евро или долларах). Еще она получила посылку меньшего размера, которая была описана как «монеты из недрагоценных металлов». «Авиакомпании Бериева» «ТАНТК имени Бериева» находится под санкциями как ЕС, так и США. Кроме того, Туркменистан также направил 0,6 кг банкнот номиналом 110 000 (без указания валюты) в ОАК.

