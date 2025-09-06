В Британии произошли перестановки в правительстве 6.09.2025, 3:00

Сменился глава МИД.

В Великобритании провели перестановки в кабинете министров, изменился, в частности, министр иностранных дел.

Об этом сообщает Sky News.

Дэвид Лемми, который занимал должность главы МИД, станет новым министром юстиции и вице-премьер-министром, его предыдущая должность достанется Иветт Купер, которая была министром внутренних дел. МВД же возглавит Шабана Махмуд – до сих пор министр юстиции.

Этот шаг будет воспринят как удар для Купер, которая сделала своим приоритетом остановку лодок мигрантов, направляющихся в Британию – и теперь ее отстраняют от этой роли.

Но это гораздо больший удар для Лемми, которому премьер-министр пообещал пять лет на этом посту, в последний раз в ноябре. Но чтобы смягчить удар ему, очевидно, предложили роль Анджелы Рейнер, которая в пятницу подала в отставку.

С другой стороны, это очевидное повышение для Махмуд, которое поднимает ее на одну из самых важных ролей в правительстве.

Это также означает, что впервые в истории тремя самыми влиятельными министрами в правительстве будут женщины.

Заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рейнер подала в отставку в пятницу после того, как признала, что недоплатила налог на недвижимость за новый дом, что стало новым ударом для ее босса, Кира Стармера.

