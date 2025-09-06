В Сербии произошли жесткие стычки полиции и протестующих
- 6.09.2025, 8:14
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В Сербии полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов, которые требовали досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича.
Об этом сообщает CNN.
5 сентября вечером в сербском городе Нови-Сад состоялись масштабные протесты, которые переросли в столкновения со спецназовцами.
Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу студентов и граждан, которые требовали проведения досрочных выборов с целью устранения президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (SNS).
Тысячи людей собрались на территории государственного университета, держа плакаты с надписями: «Мы не хотим блокад, мы хотим выборов» и «У студентов есть одно срочное требование: объявите выборы».
В толпе раздавались возгласы «Вучич, уходи!».
Стычки начались возле факультета философии, где протестующие бросали файеры, а полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттеснив демонстрантов.
Причиной волны протестов стали трагические события ноября прошлого года, когда в результате обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Оппозиция и активисты обвиняют власть в коррупции, которая, по их мнению, и привела к катастрофе.
Протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев и в основном были мирными, однако после событий 13 августа, когда во время столкновений пострадали десятки полицейских и гражданских, ситуация обострилась.
Студенты, оппозиционные силы и антикоррупционные организации также обвиняют президента Вучича и его соратников в связях с организованной преступностью, подавлении свободы СМИ и применении насилия против политических оппонентов.
Сам Вучич и правящая партия эти обвинения отвергают.
«Выход один - объявить выборы», - заявил один из протестующих, Небойша Корач, - «Мы хотим, чтобы победили мир и демократия, чтобы политические институты выполняли свою работу. Это означает, что нужно провести выборы, и это станет решением проблемы, потому что власть сменится».
Протесты в Новом Саде стали очередным вызовом для правительства Вучича, которое сталкивается со все более сильным общественным давлением и требованиями к политическим изменениям в Сербии.