В Сербии произошли жесткие стычки полиции и протестующих 6.09.2025, 8:14

Фото: AP

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В Сербии полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против студентов и оппозиционных активистов, которые требовали досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича.

Об этом сообщает CNN.

5 сентября вечером в сербском городе Нови-Сад состоялись масштабные протесты, которые переросли в столкновения со спецназовцами.

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу студентов и граждан, которые требовали проведения досрочных выборов с целью устранения президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (SNS).

Тысячи людей собрались на территории государственного университета, держа плакаты с надписями: «Мы не хотим блокад, мы хотим выборов» и «У студентов есть одно срочное требование: объявите выборы».

В толпе раздавались возгласы «Вучич, уходи!».

Стычки начались возле факультета философии, где протестующие бросали файеры, а полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, оттеснив демонстрантов.

Причиной волны протестов стали трагические события ноября прошлого года, когда в результате обвала крыши на отремонтированном железнодорожном вокзале погибли 16 человек. Оппозиция и активисты обвиняют власть в коррупции, которая, по их мнению, и привела к катастрофе.

Протесты продолжаются в стране уже несколько месяцев и в основном были мирными, однако после событий 13 августа, когда во время столкновений пострадали десятки полицейских и гражданских, ситуация обострилась.

Студенты, оппозиционные силы и антикоррупционные организации также обвиняют президента Вучича и его соратников в связях с организованной преступностью, подавлении свободы СМИ и применении насилия против политических оппонентов.

Сам Вучич и правящая партия эти обвинения отвергают.

«Выход один - объявить выборы», - заявил один из протестующих, Небойша Корач, - «Мы хотим, чтобы победили мир и демократия, чтобы политические институты выполняли свою работу. Это означает, что нужно провести выборы, и это станет решением проблемы, потому что власть сменится».

Протесты в Новом Саде стали очередным вызовом для правительства Вучича, которое сталкивается со все более сильным общественным давлением и требованиями к политическим изменениям в Сербии.

