В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины

  • 6.09.2025, 8:16
  • 1,616
В ГУР озвучили количество российских военных на территории Украины
Андрей Юсов

Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области.

На территории Украины находится около 700 тысяч российских военных.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

По словам Юсова, эта цифра учитывает не только регулярные войска, но и силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Большинство группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете врага.

Относительно присутствия бойцов КНДР на территории Украины Юсов ответил, что они остаются только на территории России.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов отмечал, что российских военных на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны - 110 тысяч человек против 60 тысяч.

«Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну», - говорил он.

Российская армия регулярно теряет большое количество личного состава: согласно сообщениям украинского Генштаба, от 800 до 850 человек ежесуточно. С начала повтомасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года армия РФ потеряла более миллиона военнослужащих.

