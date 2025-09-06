Трамп вернул Министерство войны США
- 6.09.2025, 8:21
Что это значит?
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым возвращает Министерство войны США.
Об этом сообщает Белый дом.
«Мы выиграли Первую мировую войну, Вторую мировую войну и все до и между ними», - заявил он во время подписания указа.
Ожидается, что этот указ обяжет все исполнительные департаменты и агентства признавать и использовать эти дополнительные названия во внутренних и внешних коммуникациях.
Трамп также поручит министру обороны Питу Хегсету рекомендовать меры, включая законодательные и исполнительные - для постоянного изменения названия Министерства обороны США на Министерство войны США.
Пит Хегсет изменил описание своей страницы в Х на «Министр войны Пит Хегсет».
Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет неоднократно выражали желание изменить название Пентагона. Трамп заявлял, что нынешнее определение «Министерство обороны» не соответствует «реалиям и роли Америки в мире».
Сторонники Трампа утверждают, что данный шаг будет способствовать более честному позиционированию армии и может стать символом «новой силы Америки», ведь до 1947 года военное ведомство США действительно называлось «Department of War».
В то же время оппоненты предостерегали, что переименование лишь подчеркнет агрессивный имидж США и обострит отношения с союзниками и оппонентами.
Что известно о Министерстве войны США
После создания США основным военным органом было Министерство войны (Department of War), основанное еще в 1789 году. Оно отвечало за руководство сухопутными войсками, оборону страны и проведение военных операций.
Название отражало тогдашнее понимание функций армии - прямое ведение войны против внешних или внутренних врагов. Флот подчинялся отдельному Министерству ВМС (Department of the Navy), поэтому структура была разделенной.
После Второй мировой войны, в 1947 году, в США провели масштабную реформу безопасности. Вместо Министерства войны создали Министерство обороны (Department of Defense), которое объединило армию, ВМС и новые воздушные силы.
Изменение названия имело символическое значение: подчеркивалось, что основная цель военных структур - не агрессия, а защита государства. Именно тогда Пентагон, как штаб-квартира, стал известным в нынешнем значении - центром управления оборонной политикой США.