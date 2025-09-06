Сборная Беларуси по футболу стартовала в квалификации чемпионата мира 6.09.2025, 8:41

Результат удручающий.

5 сентября сборная Беларуси по футболу провела первый матч в отборе на чемпионат мира 2026 года. В гостевой встрече против греков наша команда была слабее — 1:5, пишет «Зеркало».

Фото: Reuters

Новый отборочный цикл — новые надежды. Белорусы никогда не пробивались на топ-турнир, но это не мешает чиновникам мечтать, что на этот раз будет иначе. Так, новый глава АБФФ Евгений Булойчик рассчитывает, что сборная окажется в плей-офф квалификации ЧМ (для этого надо занимать место не ниже второго в компании датчан, греков и шотландцев, причем белорусы сеялись из четвертой корзины). Мол, Булойчик видит «отличное настроение команды», будет «верить», а поставленная задача, конечно, «непростая», но ведь это следствие «концепции» и «коллегиальное решение».

Фото: "Зеркало"

Испанский тренер нашей сборной Карлос Алос на словах тоже был оптимистом перед стартом. Хотя проблем с составом хватало: например, не играет в чемпионате Болгарии лучший футболист Беларуси 2024 года Федор Лапоухов, по-прежнему нет в обойме забивных нападающих, не обошлось и без травм. Алосу оставалось рассчитывать на строгие коллективные действия в обороне во главе с 38-летним Александром Мартыновичем, который вместе с другим белорусом Валерием Громыко сенсационно помог «Кайрату» из Казахстана пробиться в основной этап предстоящей Лиги чемпионов.

Уже на 3-й минуте план гостей по набору очков на стартовую игру дал основательную трещину. Неаккуратный пас белорусов на своей половине поля привел к тому, что форвард хозяев Вангелис Павлидис завладел мячом, собрал вокруг себя несколько соперников и нашел на противоположном крае штрафной забытого всеми Константиноса Карецаса. Тот пробил сильно и точно — 1:0.

Фото: "Зеркало"

Греки могли забить еще трижды в первой десятиминутке! Благо голкипер Павел Павлюченко, на которого сделали ставку вместо Лапоухова, выручал команду, а однажды мяч пролетел немного выше ворот.

Впрочем, едва подопечные Алоса пришли в себя, как пропустили снова. Это Павлидис замкнул головой подачу с фланга, легко оторвавшись от Мартыновича. Дальше — больше. На 21-й минуте Тасос Бакасетас довел счет до крупного, поразив верхний угол выстрелом из-за пределов штрафной — 3:0.

Белорусы смотрелись на фоне соперника командой из другой лиги: ни точных передач, ни тактической выучки, ни нормальных физических кондиций. Фактически уже в первой половине тайма стало понятно, что никакого чемпионата мира для наших футболистов не будет.

Фото: "Зеркало"

До перерыва греки отличились снова — после углового Димитрис Курбелис забил головой. Соотношение ударов по воротам в первые 45 минут было удручающим для сборной Алоса — 2:20.

Во втором тайме белорусы создали пару неплохих моментов. Однако забили греки — Макс Эбонг завозился с мячом в своей штрафной, чем моментально воспользовались соперники. Гости отметились голом престижа на 72-й минуте — мяч попал в руку Бакасетаса, и судья назначил пенальти после видеопросмотра. Герман Барковский не промахнулся — 1:5.

8 сентября белорусы проведут второй матч квалификации. Игра против шотландцев состоится в Венгрии — официальные матчи, если наша команда выступает в роли хозяина, по-прежнему запрещено проводить в Беларуси.

