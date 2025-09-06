«Мы поможем им»: Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины 6.09.2025, 9:24

Но приоритет принадлежит Европе.

Президент США Дональд Трамп пообещал «разобраться» с гарантиями безопасности для Украины, но сказал, что Европа «будет первой». Об этом пишет Clash Report.

«Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, так что мы что-нибудь с этим сделаем. Я думаю, люди ожидают этого. Мы поможем им. Мы... Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось», - подчеркнул он.

Трамп уверен, что Европа хочет урегулирования в Украине и заявил, что она будет играть основную роль в обеспечении гарантий безопасности.

«Будет либо конец войны в Украине, либо ад, за который придется заплатить. Я положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет то же самое. И мы сделаем и другое. Но это оказалось немного труднее, чем я думал. И это будет сделано», - заявил президент США.

Также он считает, что война в Украине должна быть разрешена мирным путем, иначе «цена будет очень высокой».

