Новая идея Лукашенко: в Беларуси ни у кого не должно быть денег 6.09.2025, 9:31

Диктатор окончательно выжил из ума.

C самого начала 2025 года Александр Лукашенко стал много говорить о «справедливости». Сперва под угрозой увольнения он потребовал от правительства придумать формулу «справедливого» ценообразования, затем попросил частных инвесторов «по-справедливости» делиться своими доходами не только с государством, но и с наемными работниками. Но и этого оказалось мало, пишет udf.

Спустя восемь месяцев тезис о том, что нужно делиться «по-справедливости», видимо, решили распространить на все отрасли экономики Беларуси. Теперь его можно сформулировать так: ни у кого в стране не должно быть лишних денег, кроме, разумеется, самого Лукашенко. Все излишки необходимо изъять в доход государства и перераспределить самым нуждающимся. А таких с каждым месяцем становится все больше.

Ведь спасать от банкротства приходится даже таких некогда флагманов белорусской промышленности как «Амкодор», который производит довольно востребованную дорожно-строительную и коммунальную технику, но все равно погряз в многомиллионных долгах.

Но где взять для этого деньги? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – деньги есть в банках. И вот 12 августа на встрече с главой Национального банка страны, бывшим премьер-министром Романом Головченко Лукашенко заявил, что «в банках «лишних» денег быть не должно».

«И прибыль - все равно это от тех, кто эти деньги там хранит. В основном это так. Поэтому я в этом плане очень надеюсь, что так и будет. Экономика должна развиваться, и надо, чтобы банковская система способствовала росту экономики», - пояснил свою мысль Александр Лукашенко.

В ответ Головченко отрапортовал, что процесс изъятия правительством «излишней прибыли» из банковского сектора уже начался.

«Сложно сказать, что задумали власти. Возможно, это шаги, аналогичные тем, которые были в России, когда изымались значительные прибыли в металлургии, нефтегазовой отрасли», - отмечает старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Анатолий Харитончик.

Согласно официальным данным, за первое полугодие 2025 года прибыль белорусских банков выросла на 18 процентов и составила 2 млрд рублей. Однако, по словам эксперта, изъятие части этих денег вряд ли позволит получить даже 0,5% консолидированного бюджета. Поэтому, делает он вывод, «выхлоп от этих действий не очевиден».

Экономический обозреватель издания «Белорусы и рынок» Андрей Маховский в своей авторской программе «Оптимум» отмечает, что Головченко не уточнил, какую долю прибыли власти решили считать «лишней».

«Но на самом деле, детали тут, может, и не важны. Важнее принцип. То есть если раньше вот белорусские власти придумывали там какие-то льготные кредиты, банковские субсидии, покупку банками облигаций государственных предприятий, то тут никто не заморачивается. Ну а зачем, если можно просто изъять у банков лишнюю прибыль?

А какой конкретно процент прибыли считать лишним, будет зависеть от конкретных потребностей. Главное же начать. Сегодня это будет 10 процентов, а завтра, может быть, уже и девяносто. Тем более, что потребности-то все время растут», - иронизирует эксперт.

