Деми Мур эмоционально высказалась о решении жены Брюса Уиллиса 6 6.09.2025, 9:58

3,464

Деми Мур

Актриса отметила, что стоит воспринимать звезду фильмов таким, каким он есть сейчас.

Известная голливудская актриса Деми Мур поддержала жену тяжелобольного Брюса Уиллиса после ее признания, что они не живут вместе.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, женщина считает, что решение Эммы было правильным.

«Я испытываю огромное сочувствие к Эмме в этой ситуации. Она проявила смелость и преданность, выбирая правильный путь. Она проделала мастерскую работу, хотя имела одинаковое количество страха, силы и мужества, преодолевая это», - сказала Мур.

Деми, которая была замужем за Уиллисом 13 лет и имеет трех общих дочерей, отметила, что также его поддерживает в борьбе с болезнью и принимает таким, какой он есть.

«Важно принимать его таким, какой он есть сейчас», - добавила актриса.

Что известно о болезни Брюса Уиллиса

В 2022 году семья Брюса официально объявила о завершении его актерской карьеры. Через год стало известно, что звезде «Крепкого орешка» диагностировали фронтотемпоральную деменцию - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает лобные и височные участки мозга. Эта болезнь также влияет на поведение, речь, эмоциональную регуляцию и социальные навыки.

На днях его жена Эмма призналась, что для комфортной жизни их детей было принято решение жить отдельно от Брюса.

