На сайте БМЗ появилась информация о протестах против Лукашенко 6.09.2025, 10:19

1,860

Опубликованы кадры белорусской революции 2020 года.

«Киберпартизаны» сообщили о взломе сайта БМЗ, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».

О взломе сайта Белорусского металлургического завода (БМЗ) сообщила в своем телеграм-канале 5 сентября группа анонимных хакеров «Киберпартизаны».

Сейчас сайт недоступен.

Из сообщения «Киберпартизан» следует, что после получения доступа к сайту на нем были опубликованы иллюстрации протестного содержания.

