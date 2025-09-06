На сайте БМЗ появилась информация о протестах против Лукашенко
- 6.09.2025, 10:19
Опубликованы кадры белорусской революции 2020 года.
«Киберпартизаны» сообщили о взломе сайта БМЗ, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».
О взломе сайта Белорусского металлургического завода (БМЗ) сообщила в своем телеграм-канале 5 сентября группа анонимных хакеров «Киберпартизаны».
Сейчас сайт недоступен.
Из сообщения «Киберпартизан» следует, что после получения доступа к сайту на нем были опубликованы иллюстрации протестного содержания.