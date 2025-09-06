закрыть
На сайте БМЗ появилась информация о протестах против Лукашенко

  • 6.09.2025, 10:19
  • 1,860
На сайте БМЗ появилась информация о протестах против Лукашенко

Опубликованы кадры белорусской революции 2020 года.

«Киберпартизаны» сообщили о взломе сайта БМЗ, пишет телеграм-канал «Хартия 97%».

О взломе сайта Белорусского металлургического завода (БМЗ) сообщила в своем телеграм-канале 5 сентября группа анонимных хакеров «Киберпартизаны».

Сейчас сайт недоступен.

Из сообщения «Киберпартизан» следует, что после получения доступа к сайту на нем были опубликованы иллюстрации протестного содержания.

