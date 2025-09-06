Ученые выяснили, что мозг «очищается» во сне 6.09.2025, 10:36

Недосып напрямую связан с нарушением когнитивных функций.

Исследователи все активнее обращают внимание на работу глимфатической системы мозга — внутреннего «механизма очистки», который, по данным экспериментов на мышах, наиболее активен во время сна. Он выводит токсины, включая белок амилоида бета, накопление которого связано с болезнью Альцгеймера, из межклеточного пространства мозга в кровь, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Недавние эксперименты на людях подтверждают, что одна ночь полного лишения сна повышает уровень амилоида в гиппокампе — области мозга, важной для памяти. Это говорит о том, что сон помогает «промывать» мозг и может снижать риск когнитивных нарушений.

Проблемы со сном, такие как апноэ или бессонница, могут нарушать этот процесс. При апноэ дыхание человека прерывается во сне, что ведет к хроническому недосыпанию и снижению уровня кислорода.

Исследования связывают апноэ с повышенным риском деменции, а лечение расстройства улучшает очистку мозга от токсинов. Эффект лечения бессонницы пока изучается.

Ученые продолжают искать ответы на ключевые вопросы. Помогает ли улучшение сна или лечение нарушений сна снизить накопление токсинов и предотвратить развитие деменции. Например, ведутся исследования влияния лечения апноэ и применения новых препаратов для бессонницы на концентрацию амилоида и тау-белка в крови и мозге.

Пока точных рекомендаций нет, но данные подтверждают важность качественного сна для здоровья мозга. Людям, обеспокоенным сном или когнитивными функциями, эксперты советуют обратиться к врачу.

Эта область науки активно развивается, и понимание роли сна в профилактике деменции может стать важным шагом в борьбе с ней.

