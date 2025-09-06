Ответ простой Алексей Мазаратов, «Белорусы и рынок»

6.09.2025, 10:46

Пока мир развивает искусственный интеллект, в белорусских школах запрещают мобильные телефоны.

Беларусь уже пять лет подряд катастрофическими темпами теряет белорусов. Все к этому привыкли и даже власти уже не удивляются. Но некоторые цифры все еще способны шокировать. В этом году белорусские школы потеряли 15 тысяч первоклассников.

С началом учебного года власти похвастались, что двери для школьников распахнули 2600 школ и гимназий. А заодно, тем что в этом году в первый класс пойдет 90 тысяч детей. Вот только хвастаться нечем. Потому что в прошлом году в школы пошли 105 тысяч первоклассников.

То есть падение составило 14 процентов всего за год. Хуже, если брать наших соседей, было только в России и Украине. В России количество первоклассников обвалилось на 16 процентов, в Украине на 20. Но России и Украина ведут войну.

Конечно, у других белорусских соседей с демографией тоже не все благополучно. Но все-таки есть разница. У других - проблемы, у нас - катастрофа. Например, в Польше количество первоклассников сократилось на 7 процентов, в Латвии - на 3,5, в Молдове - примерно на 5 процентов. При этом, в Латвии количество первоклассников в 2024-м году было больше, чем в 2023-м.

А в Беларуси – полная стабильность. В смысле количество первоклассников стабильно падает. В 2023-м году 1 сентября первый раз в школы пошли 110 тысяч детей. В 2020-м их было 114 тысяч.

Но если в предыдущие годы это было снижение или пусть даже падение, то в этом году мы видим обвал. И ничего удивительного. С 2020-го по начало этого года из страны выехали минимум 600 тысяч белорусов. Согласно данным Евростата, только в прошлом году 175 тысяч белорусов получили первичные разрешения на проживания в странах Евросоюза. Из них около 30 тысяч - это как раз дети.

Люди уезжают, обустраиваются на новом месте и, встав на ноги, перевозят семьи и вывозят детей. Опять же, демографические проблемы никто не отменял. Потому что в прошлом году в Беларуси родилось всего 59 тысяч детей. В полтора раза меньше по сравнению с 2019-м годом. То есть, дальше будет хуже.

Если теперешняя тенденция сохранится, то через несколько лет первоклассников в стране будет на треть меньше, чем сейчас. И это в лучшем случае. Если родители тех детей, которые родились в 2024-м году, не решат увезти их куда подальше от белорусского патриотического образования.

Потому что, как хвастаются государственные медиа, «Министерство образования выбрало «такие акценты как здоровье, дисциплина, патриотизм, технологичность». Вот только знаний в этом перечне не хватает. Потому что знания для министерства образования уже не являются приоритетом.

«Если мы будем считать, что школа только храм знаний, это не совсем правильно. Школа должна еще давать сознание. Формировать гражданскую позицию», - сказал 1 сентября министр информации Марат Марков.

А формирование гражданской позиции заключается в том, что на первом уроке школьники смотрели выступление Александра Лукашенко, обсуждали его цитаты и писали письмо пионерам в 2075-й год. Видимо, о том, как все советские дети через пятьдесят лет опять будут жить при коммунизме.

А перед торжественной линейкой детям раздали инструкцию о том, как правильно слушать гимн. Нужно стоять ровно, не крутить головой, не смеяться, не улыбаться и не разговаривать, а выражение лица должно быть возвышенно-одухотворенное.

То есть, пока большой мир развивает искусственный интеллект, изучает человеческий геном и готовится к полету на Марс, в белорусских школах запрещают мобильные телефоны, а детей учат выживать во враждебном империалистическом окружении в 1953 году.

«Надо не отрываться от своих корней и понимать, какой ценой досталась нам наша сегодняшняя жизнь», - рассказал об образовательных приоритетах глава Нацбанка Роман Головченко.

И неудивительно, что с такими приоритетами у нас количество первоклассников упало на 14 процентов, а зато количество поступающих военные вузы, в милицейские вузы выросло. В суворовское училище вообще поступило в два раза больше детей, чем в прошлом году.

«Мы видели, что за эти 15 дней они уже выучили и гимн училища и научились мало-мальски идти строевым шагом», - порадовался секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

И когда чиновники потом возмущаются, почему у нас в стране не случается прорывных научных разработок, то ответ простой. Поэтому и не получается. Все умные. Все строем ходят. С возвышенно-одухотворенным выражением лица.

