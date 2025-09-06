закрыть
6 сентября 2025, суббота, 11:48
1
  • 6.09.2025, 10:58
  • 2,196
В Великобритании умерла старейший член королевской семьи
Екатерина Люси Мэри Уорсли

Она отказалась от королевского титула в 2002 году и работала учительницей музыки в обычной школе.

В возрасте 92 лет умерла герцогиня Кентская Екатерина Люси Мэри Уорсли — старейший член британской королевской семьи. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Фото: Reuters

Герцогиня Кентская Кэтрин скончалась вечером 4 сентября в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи.

«Король и королева, а также все члены королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби», — сообщили в Букингемском дворце.

Герцогиня Кентская, родившаяся в Йоркшире 22 февраля 1933 года. Она отказалась от королевского титула в 2002 году и работала учительницей музыки в обычной школе.

В последние годы она редко появлялась на публике, не присутствовала на похоронах Елизаветы II и коронации Карла III.

