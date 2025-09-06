закрыть
Грибники в Беларуси хвалятся сборами, а в Гродно цветут каштаны

  • 6.09.2025, 11:03
Грибники в Беларуси хвалятся сборами, а в Гродно цветут каштаны

Погода добавила позитивных новостей к выходным.

Грибной сезон в Беларуси идет полным ходом – за полтора часа некоторым удается собрать аж три ведра грибов, в Полоцке МЧС спасли собаку из колодца, а жители Гродно наблюдают цветение каштанов в сентябре. «Белсат» собрал позитивные новости к выходным.

Мужчина под Могилевом собрал около трех ведер опят за полтора часа 5 сентября. О своих успехах он рассказал в TikTok.

«С одного пня сразу половину пакета забомбил!», – поделился грибник.

Фото: @ delaem85 / Tiktok

А в Гродно второй раз за год люди заметили цветение каштанов. Обычно каштаны цветут весной, но из-за теплой погоды в сентябре зацвели снова. Поэтому жители Гродно могут насладиться видом весенних цветов, но есть в этом и минус – таким цветением деревья реагируют на стресс и ослабевают.

Фото: grodnoplustv.by

В Полоцке мужчина гулял с собакой вечером 4 августа. В какой-то момент она исчезла. Оказалось, питомец провалился на дно технического колодца. Спасти его оттуда помогли работники МЧС, которые поделились видео процесса. Собаку успешно вернули хозяину.

