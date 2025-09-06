Нацгвардейцы уничтожили российский «БУК» за $10 миллионов
- 6.09.2025, 11:15
Видеофакт.
Бойцы Нацгвардии Украины сожгли вражеский зенитно-ракетный комплекс «БУК М1». Его стоимость составляет 10 млн долларов.
Об этом сообщает Нацгвардия Украины.
Украинские защитники уничтожили российский ЗРК в Донецкой области. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БПЛА «Лазарь».
«Бойцами подразделения ударных БПЛА "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен российский ЗРК БУК М1 стоимостью 10 миллионов долларов», - сообщили в Нацгвардии.
«БУК М1» - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км.