закрыть
6 сентября 2025, суббота, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Нацгвардейцы уничтожили российский «БУК» за $10 миллионов

  • 6.09.2025, 11:15
Нацгвардейцы уничтожили российский «БУК» за $10 миллионов
Иллюстративное фото

Видеофакт.

Бойцы Нацгвардии Украины сожгли вражеский зенитно-ракетный комплекс «БУК М1». Его стоимость составляет 10 млн долларов.

Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

Украинские защитники уничтожили российский ЗРК в Донецкой области. На кадрах показана работа бойцов подразделения ударных БПЛА «Лазарь».

«Бойцами подразделения ударных БПЛА "Лазарь" 27-й Печерской бригады НГУ на Донецком направлении был уничтожен российский ЗРК БУК М1 стоимостью 10 миллионов долларов», - сообщили в Нацгвардии.

«БУК М1» - это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система способна одновременно поражать несколько целей на высотах от 15 метров до 22 километров, на расстоянии до 35 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров