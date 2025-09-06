После Армани: что ждет модную империю великого дизайнера 2 6.09.2025, 11:20

Джорджо Армани

Он лично контролировал как творческую, так и управленческую сторону бизнеса.

Смерть всемирно известного дизайнера Джорджо Армани, скончавшегося 4 сентября в возрасте 91 года, ставит вопрос о будущем одной из самых узнаваемых модных марок мира. Созданная им в 1970-х годах вместе с Серджо Галеотти компания Armani Group остается независимой — принцип, которого дизайнер придерживался всю жизнь, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Армани был единственным крупным акционером бренда и контролировал как творческую, так и управленческую сторону бизнеса до последних дней. Детей у него не было, но в деле активно участвуют его сестра Россанна, племянницы Сильвана и Роберта, племянник Андреа Камерана и ближайший соратник Панталео Делль’Орко, которых рассматривают как вероятных наследников. Дополнительную ясность внесет завещание, которое вскоре откроют.

Чтобы гарантировать преемственность и независимость бренда, в 2016 году Армани учредил фонд, которому предстоит сыграть ключевую роль в управлении группой. Также он подготовил новые уставные документы: они предусматривают осторожный подход к поглощениям и исключают выход на биржу как минимум в течение пяти лет после его смерти.

Несмотря на кризис в индустрии, Armani Group остается привлекательным активом: в 2024 году ее выручка составила €2,3 млрд, а чистые резервы достигли €570 млн. Компания продолжает активно инвестировать в ключевые проекты — от флагманских бутиков в Милане и Нью-Йорке до нового Palazzo Armani в Париже.

Главной интригой остается творческое руководство. Сильвана Армани долгие годы разрабатывала женские коллекции, а Делль’Орко занимался мужскими. Эксперты предполагают, что будущее компании может строиться как вокруг единого креативного директора, так и нескольких лидеров по направлениям — в соответствии с инструкциями, оставленными основателем.

Одно ясно, Джорджо Армани предусмотрел все, чтобы его бренд сохранил независимость и стиль, который сделал его легендой.

