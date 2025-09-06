ГАИ в Беларуси приготовила «сюрпризы» не только для водителей 1 6.09.2025, 11:34

Стало известно, что ждет пешеходов.

В Министерстве внутренних дел в субботу, 6 сентября, сообщили об усилении контроля за дорожным движением в Беларуси на выходные со стороны Госавтоинспекции (ГАИ). В «Телеграф» узнали, куда направят дополнительные наряды ДПС, где будет дежурить спецподразделение «Стрела» и кому из пешеходов готовиться к проверкам.

Наряды ДПС в традиционных рейдах выходного дня будут вести «профилактическую отработку» населенных пунктов и автодорог, сообщили в МВД. Усилить контроль пообещали в местах массового отдыха граждан. Поскольку один из областных центров — Гродно — в эти выходные отмечает День города, дополнительные наряды инспекторов можно будет заметить вблизи праздничных площадок.

Следить за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) инспекторы планируют в том числе удаленно, с помощью республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Речь о контроле таких грубых нарушений, как:

превышение скорости,

нарушение правил обгона,

нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» МВД пообещали направить на отработку дорог в «наиболее аварийные регионы», однако в этот раз в МВД не уточнили, в какие именно области.

Особое внимание инспекторы ГАИ пообещали уделить своевременному отстранению от управления нетрезвых и «бесправников», а также контролировать, чтобы водители использовали ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Еще одна категория водителей, которая остается на строгом контроле инспекторов — мотоциклисты, которые в силу хорошей погоды еще и не думали завершать мотосезон. Следовательно, продолжат работать в интенсивном режиме на трассах и центральных дорогах крупных городов и мотопатрули ГАИ. Как сообщили в Гродненской инспекции, их планируют задействовать в том числе в смешанном контроле.

В числе нарушений ПДД, за которыми пообещали следить мотопатрули, те, что согласно официальной статистике чаще всего становятся причиной ДТП:

агрессивное и опасное вождение, такое как «перестроение» между рядами в плотном потоке и превышение скорости,

выезд на встречную и обгон в запрещенных местах,

несоблюдение бокового интервала, неподача сигналов поворота и опасное маневрирование.

Кроме того, проверять у мотоциклистов будут и их экипировку (а также использование шлема пассажиром), и техническому состоянию транспорта, в частности, наличие шумопоглощающих глушителей и исправность фар и габаритных сигналов.

Нынешние усиление ГАИ затронет в эти выходные и пешеходов. В частности, в Минске и Минской области ради них решили вывести дополнительные наряды ДПС и организовать рейдовые мероприятия. Все из-за поправок в ПДД, вступивших в силу с 1 сентября. Они касаются велосипедистов и пешеходов на средствах персональной мобильности (СПМ), которых теперь приравняли к велосипедистам. Теперь катаясь на электросамокатах, нужно спешиваться при пересечении проезжей части, обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток, а также соблюдать скоростной режим.

В столичной Госавтоинспеции сообщили, что контролировать соблюдение новых правил пешеходов на СПМ будут не только физические патрули, но и с помощью технических средств и систем мониторинга общественной безопасности.

