Москва теряет Узбекистан

Москва теряет Узбекистан2
- 6.09.2025, 11:51
- 4,708
Ташкент наращивает партнерство с Вашингтоном.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили расширение стратегического сотрудничества между двумя странами.
Об этом сообщила пресс-служба узбекского главы.
Основное внимание было уделено практическим шагам по развитию узбекско-американских отношений. Лидеры подчеркнули важность увеличения объемов взаимной торговли и продвижения новых совместных проектов.
По данным Ташкента, в портфеле будущих инициатив значатся гражданская авиация, энергетика, электротехническая отрасль, сельское хозяйство, цифровые технологии, добыча и переработка критически важных минеральных ресурсов, а также образование и инновации.
Особо было отмечено сотрудничество в области безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.
Мирзиеев пригласил Трампа с официальным визитом в Узбекистан, подчеркивая готовность Ташкента к дальнейшему укреплению диалога.
Президенты также обсудили вопросы региональной политики, уделив внимание формату «C5+1», который объединяет США и страны Центральной Азии.
По мнению экспертов, Вашингтон стремится усилить свое присутствие в регионе, в то время как Россия теряет позиции и влияние.
По официальным данным, двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года он увеличился на 15% и достиг 882 млн долларов.
Экономисты отмечают, что США становятся все более значимым партнером для Узбекистана, тогда как зависимость от российских рынков сокращается.