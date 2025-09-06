Москва теряет Узбекистан 2 6.09.2025, 11:51

4,708

Ташкент наращивает партнерство с Вашингтоном.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили расширение стратегического сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщила пресс-служба узбекского главы.

Основное внимание было уделено практическим шагам по развитию узбекско-американских отношений. Лидеры подчеркнули важность увеличения объемов взаимной торговли и продвижения новых совместных проектов.

По данным Ташкента, в портфеле будущих инициатив значатся гражданская авиация, энергетика, электротехническая отрасль, сельское хозяйство, цифровые технологии, добыча и переработка критически важных минеральных ресурсов, а также образование и инновации.

Особо было отмечено сотрудничество в области безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Мирзиеев пригласил Трампа с официальным визитом в Узбекистан, подчеркивая готовность Ташкента к дальнейшему укреплению диалога.

Президенты также обсудили вопросы региональной политики, уделив внимание формату «C5+1», который объединяет США и страны Центральной Азии.

По мнению экспертов, Вашингтон стремится усилить свое присутствие в регионе, в то время как Россия теряет позиции и влияние.

По официальным данным, двусторонний товарооборот демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2024 года он увеличился на 15% и достиг 882 млн долларов.

Экономисты отмечают, что США становятся все более значимым партнером для Узбекистана, тогда как зависимость от российских рынков сокращается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com