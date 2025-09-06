закрыть
6 сентября 2025, суббота, 12:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска играют в пляжный волейбол

2
  • 6.09.2025, 12:02
  • 1,502
В центре Минска играют в пляжный волейбол

Такого еще не было.

Пляжный волейбол традиционно ассоциируется с солнцем и морем (или другими водоемами). Однако соревнования нередко проводят и в больших городах, устанавливая временные стадионы. Именно так поступили организаторы международного турнира «Кубок Победы», который в эти дни проходит в центре столицы — рядом со Дворцом спорта, пишет Onliner.

Небольшую арену для «пляжки» построили на площади, где обычно устраивают праздники, концерты и массовые гуляния. За неделю подготовили стадион и площадку. Для нее из Гомельского района привезли 400 тонн подходящего для пляжного волейбола песка. В среду 3 сентября турнир стартовал.

В соревнованиях принимают участие 12 мужских и столько же женских команд из Беларуси, России, Кубы и Казахстана. На предварительном этапе они были разделены на группы, а с пятницы начались игры на выбывание.

На участие в финале претендовала белорусская пара, состоящая из Надежды Тишковой и Ольги Абраменко, однако в полуфинале наши спортсменки проиграли по сетам более опытным россиянкам Надежде Макрогузовой и Екатерине Шевцовой — 0:2.

Ниже — эпизоды мужского полуфинала, в котором встретились кубинцы Нослен Диас / Хорхе Алайо и россияне Олег Стояновский / Илья Лешуков. Победу в итоге одержали кубинцы.

В субботу пройдут матчи за бронзовые медали и финалы. Тишкова и Абраменко оспорят третье место с россиянками Елизаветой Лудковой и Ариной Ряжновой. Матч начнется в 18:00. Финалы пройдут с 19:00 до 21:00.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров