В центре Минска играют в пляжный волейбол 2 6.09.2025, 12:02

Такого еще не было.

Пляжный волейбол традиционно ассоциируется с солнцем и морем (или другими водоемами). Однако соревнования нередко проводят и в больших городах, устанавливая временные стадионы. Именно так поступили организаторы международного турнира «Кубок Победы», который в эти дни проходит в центре столицы — рядом со Дворцом спорта, пишет Onliner.

Небольшую арену для «пляжки» построили на площади, где обычно устраивают праздники, концерты и массовые гуляния. За неделю подготовили стадион и площадку. Для нее из Гомельского района привезли 400 тонн подходящего для пляжного волейбола песка. В среду 3 сентября турнир стартовал.

В соревнованиях принимают участие 12 мужских и столько же женских команд из Беларуси, России, Кубы и Казахстана. На предварительном этапе они были разделены на группы, а с пятницы начались игры на выбывание.

На участие в финале претендовала белорусская пара, состоящая из Надежды Тишковой и Ольги Абраменко, однако в полуфинале наши спортсменки проиграли по сетам более опытным россиянкам Надежде Макрогузовой и Екатерине Шевцовой — 0:2.

Ниже — эпизоды мужского полуфинала, в котором встретились кубинцы Нослен Диас / Хорхе Алайо и россияне Олег Стояновский / Илья Лешуков. Победу в итоге одержали кубинцы.

В субботу пройдут матчи за бронзовые медали и финалы. Тишкова и Абраменко оспорят третье место с россиянками Елизаветой Лудковой и Ариной Ряжновой. Матч начнется в 18:00. Финалы пройдут с 19:00 до 21:00.

