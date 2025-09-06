AP: США и Евросоюз обсудят новые санкции против России 6.09.2025, 12:09

Министр финансов США уже поговорил на эту тему с Урсулой фон дер Ляйен.

Группа европейских чиновников 8 сентября обсудит с американскими чиновниками различные формы экономического давления на Россию, включая новые санкции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, министр финансов США Скотт Бессент вчера поговорил на эту тему с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Издание отметило, что президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в своей неспособности положить конец войне в Украине. Он тщетно пытался убедить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Примечательно, что Трамп еще летом собирался ввести санкции против РФ в случае отсутствия прогресса в прекращении войны в Украине, но так и не ввел их, и вместо этого 15 августа провел саммит с Путиным на Аляске.

