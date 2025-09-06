Кому из дачников в Беларуси положена новая льгота на электричество с 1 октября? 1 6.09.2025, 12:35

В «Белэнерго» объяснили.

С 1 октября 2025 года некоторые белорусские дачники получат право на льготу по оплате электроэнергии. Об этом заявил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Александр Лазаревич, объяснив нюансы нового закона, сообщает Telegraf.news.

Право на льготу белорусским дачникам дало постановление Совета министров №465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» от 27 августа 2025 года, которое официально вступит в силу с 1 октября 2025 года. В числе прочего, оно предусматривает возможность пользоваться положенными по закону льготами на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) не только по месту жительства, но и по месту фактического прибывания. Касается это в том числе и электроэнергии.

Как пояснил начальник управления сбыта энергии «Белэнерго», новая норма закона позволяет дачникам, которые летом фактически переезжают жить на свои участки в садоводческие товарищества или деревни, воспользоваться теми же льготами, которые положены им в городе.

«Каждый человек в праве жить и передвигаться по нашей стране куда считает нужным. Получается, что человек, имеющий льготу в Минске, не может три или четыре месяца, проживая в садоводческом товариществе, эту льготу иметь. В силу обращений граждан, их желания появилась такая норма, которая сегодня им позволяет зарегистрироваться по месту прибывания (в садоводческом товариществе или дачном кооперативе) и иметь эту льготу», — пояснил изменения в законодательстве Лазаревич в эфире гостелеканала СТВ.

Таким образом, чтобы дачнику воспользоваться льготой на электричество, ему придется официально зарегистрироваться по месту пребывания в садоводческом товариществе или дачном кооперативе и предоставить документы, подтверждающие его право на льготы.

Согласно Закону №239-З от 14.06.2007 «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан», в Беларуси на такие льготы имеют право:

инвалиды войны;

так называемые «чернобыльцы», не имеющие трудоспособных членов семьи, которые проживают в одиночестве или с инвалидами I или II группы или с неработающими пенсионерами;

инвалиды I и II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, которые проживают в одиночестве или с инвалидами I или II группы или с неработающими пенсионерами.

Кроме того, постановление Совмина ввело еще одну новую категорию льготников, которые смогут платить за электричество по субсидируемым тарифам. Это жители новостроек: им разрешили платить по льготным тарифам за электричество в течение трех месяцев с момент сдачи дома в эксплуатацию.

Еще одно изменение, касающееся платы за электричества, правительство ввело для собственником нежилых помещений. При наличии договора на электроснабжение, они смогут рассчитывать на дифференцированную оплату по времени суток — по двухзонному или трехзонному тарифу.

