Разгром войск РФ: планы Путина сорваны на двух направлениях 6.09.2025, 12:58

1,870

Аналитики ISW раскрыли подробности.

Российские войска продолжают атаковать на Харьковском и Северском направлениях, а также в районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, однако их попытки остаются безрезультатными. Как сообщает отчет Института изучения войны (ISW), 5 сентября российские подразделения осуществили наступательные действия на севере Харьковщины, однако никакого продвижения не достигли. Подобная ситуация наблюдается и в зоне Купянска.

4-5 сентября противник пытался штурмовать позиции неподалеку Купянска - на западе возле Соболевки, на севере вблизи Радьковки, на северо-востоке в районе Каменки и Красного Первого, на востоке возле Петропавловки и на юго-востоке неподалеку Степной Новоселовки и Песчаного.

По словам заместителя командира одного из украинских батальонов беспилотников, действующего на Купянском направлении, российские войска пытаются использовать естественные укрытия, продвигаясь небольшими группами - по одному или двое, иногда даже с флагами. Однако это не свидетельствует о контроле территории со стороны РФ.

На Лиманском направлении зафиксировано частичное продвижение оккупантов на северо-запад от Ставок. Представитель украинской бригады сообщил, что враг активно применяет тактику инфильтрации, избегая прямых боев. При этом российское командование игнорирует просьбы своих передовых подразделений об обеспечении логистикой.

Попытки штурмов продолжаются и на Северском направлении, а также в районах Константиновка-Дружковка и Доброполье, но без подтвержденных результатов.

На Покровском направлении 5 сентября украинская сторона подтвердила определенное продвижение российских войск. Начальник штаба одного из украинских батальонов сообщил, что противник все чаще полагается на беспилотные наземные транспортные средства, поскольку традиционные пути снабжения находятся под огневым контролем ВСУ. В то же время техника врага имеет значительные трудности с передвижением из-за сложного рельефа местности.

Кроме того, в Запорожской области российские войска недавно продвинулись в южной части Приморского.

