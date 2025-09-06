«Белпочта» предупредила белорусов о новой схеме мошенничества

«Белпочта» предупредила белорусов о новой схеме мошенничества1
- 6.09.2025, 13:01
Аферисты действуют с помощью сайта предприятия.
«Белпочта» обращает внимание на новую схему мошенничества с помощью сайта предприятия, сообщает БелТА.
Мошенники действуют следующим образом. Сначала пытаются регистрировать личные кабинеты на официальном портале «Белпочты» и при регистрации указывают произвольные номера телефонов. Затем связываются с потенциальной жертвой по указанному при регистрации номеру телефона в мессенджере (Viber, Telegram, WhatsApp и др.). А дальше обманным путем пытаются получить код подтверждения из SMS-сообщения.
— Коды из SMS являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Никто не имеет права требовать предоставление кодов подтверждения из личных SMS. Не позволяйте мошенникам использовать ваши личные данные и от вашего имени выполнять противоправные действия, — предупредили в «Белпочте».
Если вы стали жертвой мошенников, то необходимо срочно сменить пароль на портале belpost.by или в мобильном приложении «Белпочты».