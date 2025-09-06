«Порой кажется, тут не останется людей» 1 6.09.2025, 13:29

Мнение айтишника из самого бедного района Беларуси.

В Шарковщинском районе Витебской области тоже есть айтишники. Журналисты devby.io поговорили с одним из них.

По словам председательницы Национального статистического комитета Инны Медведевой, в 2025 году самый низкий средний уровень заработной платы в Беларуси отмечен в Шарковщинском, Россонском, Миорском, Брагинском и Дрибинском районах. По официальным данным, во всех этих регионах средняя зарплата не превышает 2 тысяч рублей (около 671$).

И похоже, что этим районам не привыкать к роли экономических аутсайдеров. Так, в ноябре 2024 года самыми маленькими зарплатами в Беларуси тоже мог «похвастаться» Шарковщинский район. Да и в остальных регионах из нынешней пятерки отстающих средние зарплаты были совсем небольшими.

Взглянуть глазами айтишника на жизнь и работу в одном из самых бедных районов Беларуси журналистам помог Михаил (имя изменено по просьбе героя). Он живет в Шарковщинском районе, учится в одном из крупных городов, а сейчас удаленно проходит стажировку на IT-вакансии.

– Ощущается ли как-то на практике, что вы живете и работаете в самом бедном регионе страны?

– Честно сказать, проблемы ощущаются. Во многих сферах стоит вопрос кадров (что не новинка для сельской местности), а приезжая домой из вуза, я регулярно слышу о каких-то сокращениях или упрощениях в некоторых структурах. Что, конечно, не радует.

Мои ровесники, как и многие в наше время, не желают работать здесь и ищут больше возможностей для самореализации в областных центрах, других городах.

Фото: «Яндекс Карты»

– Статус «самого бедного района Беларуси» влияет на инфраструктуру, медицину, образование? Эта ситуация как-то меняется с ходом времени?

– Несмотря на сложившуюся тяжелую ситуацию, заметно, что администрация района постоянно пытается внести положительную динамику в развитие района и найти какие-то компромиссы в медицинской сфере, в образовании. Обновляется инфраструктура, и мне находиться на родине по-прежнему приятно.

Тем не менее я не могу представить хорошую картину в будущем, особенно после разговоров со сверстниками. Порой кажется, что после ухода старшего поколения в районе совершенно не останется людей.

– По ощущениям, насколько сложнее уроженцу Шарковщинского района поступить на IT-специальность в вуз, чем жителям более «благополучных» регионов?

– Я думаю, что уроженец глубинки в Беларуси имеет столько же шансов поступить на IT-специальность, сколько и городской парень.

Не секрет, что путь в IT требует сильного духа, мотивации, внятных целей и огромного желания. Что, в свою очередь, может иметь абсолютно каждый, независимо от места рождения.

Фото: «Яндекс Карты»

– Есть ли у вас знакомые из вашего района, которые тоже учатся или работают в IT?

– В моем окружении много людей, связывающих жизнь с IT. Они поступают в технические вузы, ищут стажировки и вакансии. К тому же в местных школах есть хорошие программы для участия в различных технических конференциях областного или республиканского масштаба. Так что я не буду удивлен, если окажется, что много школьников Шарковщинского района хотят развиваться в этом направлении.

