В Киеве произошел пожар на фабрике Roshen 6.09.2025, 13:37

Иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Огонь уже ликвидировали.

На фабрике Roshen в Киеве возник пожар в субботу, 6 сентября. Огонь уже ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Сегодня в сети сообщили, что над кондитерской фабрикой Roshen в районе Демеевки в Киеве заметили задымление. Соответствующие видео с дымом опубликовали Telegram-каналы.

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина подтвердил, что на территории кондитерской фабрики Roshen произошел пожар.

По его словам, возгорание уже ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами. Предварительно обошлось без пострадавших», - сообщил Петров.

Отметим, что Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена на Демеевской площади. Она была основана в 1874 году, а с 2018 года действует как подразделение кондитерской корпорации Roshen.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com