6 сентября 2025, суббота, 13:47
В Киеве произошел пожар на фабрике Roshen

  • 6.09.2025, 13:37
В Киеве произошел пожар на фабрике Roshen
Иллюстративное фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Огонь уже ликвидировали.

На фабрике Roshen в Киеве возник пожар в субботу, 6 сентября. Огонь уже ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров.

Сегодня в сети сообщили, что над кондитерской фабрикой Roshen в районе Демеевки в Киеве заметили задымление. Соответствующие видео с дымом опубликовали Telegram-каналы.

Спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина подтвердил, что на территории кондитерской фабрики Roshen произошел пожар.

По его словам, возгорание уже ликвидировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Наши спасатели не привлекались, там все потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Пожар был, но незначительный и они сами справились своими силами. Предварительно обошлось без пострадавших», - сообщил Петров.

Отметим, что Киевская кондитерская фабрика Roshen расположена на Демеевской площади. Она была основана в 1874 году, а с 2018 года действует как подразделение кондитерской корпорации Roshen.

