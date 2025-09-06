Премьер Канады поставил Путина на место
Кремль не будет диктовать условия мира.
Глава правительства Канады Марк Карни убежден, что международное сообщество и Силы обороны Украины должны оказывать на Россию максимальное давление, чтобы заставить ее пойти на мир.
Его слова цитирует CBC.
В пятницу, 5 сентября, Карни заявил, что Канада и другие союзники должны продолжать оказывать «максимальное давление» на Москву.
Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин «еще не смирился с необходимостью мира».
«Путин является причиной этой войны, он является причиной убийств. Он не будет диктовать условия мира», – подчеркнул он.
Карни заявил, что давление союзников на Россию будет включать введение новых санкций, обеспечение вооружения украинских войск и поддержку Украины «после прекращения военных действий».
Премьер Канады добавил, что следующий раунд санкций сейчас готовится союзниками Украины.