Премьер Канады поставил Путина на место 6.09.2025, 13:48

3,240

Марк Карни

Кремль не будет диктовать условия мира.

Глава правительства Канады Марк Карни убежден, что международное сообщество и Силы обороны Украины должны оказывать на Россию максимальное давление, чтобы заставить ее пойти на мир.

Его слова цитирует CBC.

В пятницу, 5 сентября, Карни заявил, что Канада и другие союзники должны продолжать оказывать «максимальное давление» на Москву.

Он отметил, что глава Кремля Владимир Путин «еще не смирился с необходимостью мира».

«Путин является причиной этой войны, он является причиной убийств. Он не будет диктовать условия мира», – подчеркнул он.

Карни заявил, что давление союзников на Россию будет включать введение новых санкций, обеспечение вооружения украинских войск и поддержку Украины «после прекращения военных действий».

Премьер Канады добавил, что следующий раунд санкций сейчас готовится союзниками Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com