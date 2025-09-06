Гастроэнтеролог назвал блюдо-«суперсилу» для здоровья кишечника 1 6.09.2025, 13:55

Вода с чиа — это хорошо, но есть лучший способ.

Поддержание здорового микробиома кишечника - это гораздо больше, чем просто облегчение боли в животе. Здоровый кишечник помогает бороться с тревожностью, снижает риск снижения когнитивных функций, регулирует иммунную систему, стабилизирует уровень сахара в крови и даже балансирует гормоны.

Какое блюдо надо есть для кишечника, рассказывает BestLife.

Известный гастроэнтеролог Джозеф Салхаб, недавно поделился простым рецептом перекуса из двух ингредиентов, который он называет «суперсилой для здоровья кишечника».

Один из самых больших трендов сегодня - это вода с семенами чиа. Однако врач утверждает, что есть гораздо более эффективный метод.

«Люди всегда спрашивают меня, стоит ли смешивать семена чиа с водой или с йогуртом. Вот в чем разница: когда вы добавляете семена чиа в обычную воду, вы преимущественно получаете клетчатку и увлажнение, что хорошо. Но сочетание семян чиа с йогуртом превращает их в настоящую суперсилу для кишечника», - сказал медик.

Почему именно сочетание с йогуртом?

Секрет кроется в синергии двух компонентов.

«Клетчатка в семенах чиа действует как пища для полезных бактерий кишечника (это называется пребиотик). А когда вы добавляете йогурт, вы вводите пробиотики - то есть сами полезные бактерии», - объясняет Салхаб.

В результате такого сочетания образуется бутират - короткоцепочечная жирная кислота, которая является главным источником энергии для клеток толстой кишки.

«Высокий уровень бутирата оказывает защитное действие: он уменьшает воспаление, укрепляет слизистую оболочку кишечника и поддерживает его здоровье в долгосрочной перспективе», - пишет врач.

Дополнительные преимущества ингредиентов

Семена чиа

Кроме клетчатки, которая помогает при запорах, они богаты омега-3 жирными кислотами (для сердца и мозга) и магнием (улучшает сон, снимает тревожность, укрепляет кости).

Йогурт

Является отличным источником белка и здоровых жиров. Исследование, опубликованное в American Journal of Hypertension, показало, что всего две порции йогурта в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с гипертонией на 20%.

Другие исследования связывают регулярное употребление йогурта со снижением риска рака толстой кишки.

