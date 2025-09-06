Politico: В Пентагоне возмущены изменением названия министерства 6.09.2025, 14:12

1,658

Названы причины.

В Министерстве обороны США, которое президент Дональд Трамп накануне (переименовал в Министерство войны https://charter97.org/ru/news/2025/9/6/654703/), возмущены ребрендингом.

Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных действующих и бывших чиновников Пентагона.

В пятницу, 5 сентября, чиновники Пентагона выразили разочарование, гнев и откровенную растерянность по поводу переименования Министерства обороны страны, которое может стоить миллиарды долларов за косметические изменения, которые мало помогут в решении насущных проблем военных, таких как противодействие более агрессивному союзу авторитарных государств.

Детали указа, подписанного Трампом в пятницу, все еще остаются неясными, но чиновникам, возможно, придется заменить печати Министерства обороны на более чем 700 000 объектах в 40 странах и всех 50 штатах.

В этот список входят бланки для шести военных подразделений и десятков других агентств, рельефные салфетки в столовых, вышитые куртки для чиновников, утвержденных Сенатом, а также брелки и сувениры в магазине Пентагона.

«Это исключительно для внутренней политической аудитории. Это не только будет стоить миллионы долларов, но и не окажет абсолютно никакого влияния на расчеты Китая или России. Хуже того, это будет использовано нашими врагами, чтобы изобразить Соединенные Штаты как воинственные и угрожающие международной стабильности», – сказал бывший чиновник.

Белый дом заявил в информационном бюллетене, что исполнительный указ Трампа уполномочивает министра обороны Пита Хэгсета называть себя «министром войны» во всех официальных сообщениях и рекомендовать меры, которые обеспечат соблюдение нового названия во всем министерстве.

В нем также указано, что Министерство войны может служить второстепенным названием, что позволит Хэгсету реализовать это решение, но поможет избежать изменений в законодательстве.

