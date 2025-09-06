В Беларуси назвали лучшее пирожное 2 6.09.2025, 14:23

Сочетание хрустящего кракелина, воздушного теста и нежной творожной начинки не оставило ни одного дегустатора равнодушным – аппетитное пирожное «Пари-Брест» признали лучшим в Беларуси. Найти этот десерт легко, а самое главное – стоит он совсем недорого.

На прилавках магазинов то и дело появляются новинки – производители переосмысляют, улучшают и перезапускают знакомые продукты.

Для сладкоежек и любителей выпечки у нас хорошая новость: в Беларуси официально назвали лучший десерт. Он считается одним из наиболее популярных «комбо» к кофе или чаю.

Фото: Санта

Это «Пари-Брест», и он в топе у покупателей торговой сети «Санта». Попробовать лакомство может любой желающий.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Журналисты Tochka.by продегустровали новинку, узнали, что в ней особенного, и познакомились с одним из создателей этого кондитерского шедевра.

Гордость за команду

За каждым успешным продуктом стоят люди. Идею лучшего пирожного воплотила в жизнь целая команда технологов и кондитеров под руководством Ольги Василевской, начальника управления собственного производства ООО «Санта Ритейл».

Фото: Санта

Одиннадцать лет назад Ольга пришла в компанию на должность инженера-технолога. Креативное мышление, отличные способности и амбициозность быстро заметили: девушке предложили повышение до должности руководителя управления.

«Компания активно росла, появлялись новые магазины. Моим боевым крещением стала первая торговая точка, которую мы открыли перед Новым годом – ее я не забуду никогда. Тогда я поняла главное: мои коллеги – это мой самый ценный ресурс. Их тяжелый труд и талант нельзя недооценивать», – признается Ольга.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Талантливые технологи и правда золото для любой торговой сети. И «Санта» этим «драгоценным металлом» украшена вдоволь.

«Я до сих пор поражаюсь нашей команде. Вот есть у нас визионеры – люди с горящими глазами, которые генерируют просто гениальные идеи. А дальше в дело вступают наши технологи-практики, волшебники, которые превращают эти идеи в понятные и выверенные процессы. Без этого творческого тандема, где мы вместе спорим и продумываем буквально каждую крошку, у нас бы ничего не получилось», – делится наша собеседница.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Эта невероятная синергия и обеспечивает компании хороший темп развития: сотрудники не просто отслеживают тренды, но и, порой, первыми предлагают потребителям нашумевшие новинки.

«За год большинство гастрономических «звезд» сначала появлялись в наших магазинах. Так, например, было с моти, дубайским тортом, крунжем [приплюснутым круассаном. – Tochka.by]. Все это – смелые эксперименты нашей команды, их умение чувствовать вкусы и тренды. И мы не просто гордимся – мы по-настоящему счастливы, что у нас есть такие люди, которые каждый день дарят столько радости нашим покупателям», – признается спикер.

Профессиональные заслуги и самой Ольги ценятся высоко: на международном форуме «Трейд Диалог» девушка взяла награду «Большие звезды Retail» за достижения в развитии собственного производства.

Фото: Санта

И как доказательство, что подобные результаты действительно велики, – «Санте» досталась награда за вкуснейшее пирожное «Пари-Брест». Сладость удостоили звания «Лучший вкус».

Что особенного в десерте, мы узнали на личной дегустации.

Сладкий триумф: хрустящее кольцо родом из Бреста

История этого десерта началась во Франции больше века назад, когда кондитер вдохновился велогонкой Париж – Брест – Париж и создал пирожное в форме колеса. Ирония судьбы или прекрасное совпадение, но и компания «Санта Ритейл» сама начала путь в Бресте. Для них это пирожное – не просто десерт, а сладкий символ, переосмысленный с белорусским акцентом.

Чем же отличается «Пари-Брест» от большинства подобных десертов? И чем он так покорил судей?

Все дело в игре контрастов.

Хруст. Первое, что вы почувствуете, – это аппетитный кракелин. Та самая песочная корочка, которая издает идеальный звук при надкусывании.

Воздушность. Под невероятной песочной корочкой скрывается тонкое заварное тесто.

Нежность. И, наконец, кульминация – нежная творожно-сырная начинка. Она в меру сладкая, с приятной сливочностью, которая заставляет нас тянуться за следующим кусочком.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Ключевой фактор свежести и качества – творог от бренда «Савушкин», который поступает в кондитерские цеха «Санты» напрямую с завода. Это тот самый случай, когда превосходный продукт рождается только из идеальных и натуральных ингредиентов.

Максимум вкуса за разумные деньги

Несмотря на то, что авторские рецепты знаменитых десертов обычно разрабатывают команды кондитеров именитых кофеин, «Санта» все равно остается любимым местом для выбора пирожных у многих белорусов. Все благодаря талантливой команде как технологов и маркетологов, так и самих кондитеров.

«Мы понимаем, что покупатель в ретейле отличается от посетителя кафе: он хочет быстро и удобно приобрести качественный продукт, который доставит удовольствие дома, в дороге или на работе», – делится Ольга.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

И здесь «Санте» удалось сделать невозможное: найти баланс между качеством и ценой. Вы платите за пирожное как в обычном магазине, а получаете вкус уровня хорошей кондитерской. А иногда – даже выше.

Любовь покупателей – главное доказательство. Свежие партии пирожного «Пари-Бреста» в магазинах сети разлетаются за первую половину дня. Это ли не высшая награда?

Где найти и попробовать?

Звездное пирожное «Пари-Брест» уже ждет вас в кондитерских отделах магазинов сети «Санта». Его цена приятно удивит: всего Br23,99 за килограмм. Одно хрустящее лакомство весом 200 грамм обойдется в Br4,8.

Приобрести пирожное «Пари-Брест» можно в следующих магазинах «Санта»:

г. Брест, ул. Рябиновая, 1а

г. Гродно, ул. Огинского, 2-1

г. Могилев, ул. Габровская, 32

г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15-1

г. Пинск, ул. Брестская, 37

г. Борисов, ул. Трусова, 30

г. Минск, ул. Воронянского, 19

г. Минск, М-2, 9-й км, 4а

г. Минск, ул. Уманская, 54

г. Минск, ул. Космонавтов, 28

г. Минск, пр. Газеты «Правда», 20

г. Минск, ул. Макаенка, 11

г. Минск, ул. Мястровская, 27.

