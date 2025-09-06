ГУР: От Путина отвернулся «близкий друг» 2 6.09.2025, 15:14

2,080

Андрей Юсов

Поддержка России с этого направления сильно уменьшилась.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Новости.LIVE» сообщил, что поддержка России со стороны Ирана существенно уменьшилась с начала полномасштабной войны.

Поддержка России со стороны Ирана существенно сократилась

По его словам, объемы помощи из Тегерана значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке и внутренние проблемы самого Ирана.

Как известно, наибольший вклад Иран делал в виде поставок ударных дронов типа Shahed и другого вооружения, но в последнее время Россия наладила собственное производство этих беспилотников.

Также Юсов отметил, что украинские удары по российским объектам привели к нехватке топлива в России.

«Здесь не нужна закрытая аналитика. Все данные и мониторинг открыты. Количество поражений российских объектов и объективную фиксацию сами граждане России любезно выкладывают и показывают», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com