6 сентября 2025, суббота, 15:40
ГУР: От Путина отвернулся «близкий друг»

  • 6.09.2025, 15:14
  • 2,080
Андрей Юсов

Поддержка России с этого направления сильно уменьшилась.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью «Новости.LIVE» сообщил, что поддержка России со стороны Ирана существенно уменьшилась с начала полномасштабной войны.

По его словам, объемы помощи из Тегерана значительно сократились по сравнению с предыдущими годами. Причиной стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке и внутренние проблемы самого Ирана.

Как известно, наибольший вклад Иран делал в виде поставок ударных дронов типа Shahed и другого вооружения, но в последнее время Россия наладила собственное производство этих беспилотников.

Также Юсов отметил, что украинские удары по российским объектам привели к нехватке топлива в России.

«Здесь не нужна закрытая аналитика. Все данные и мониторинг открыты. Количество поражений российских объектов и объективную фиксацию сами граждане России любезно выкладывают и показывают», - сказал он.

