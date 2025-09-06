закрыть
6 сентября 2025, суббота, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси тестируется единая система оплаты проезда

1
  • 6.09.2025, 15:23
В Беларуси тестируется единая система оплаты проезда

Программное обеспечение будет совмещать различные способы оплаты.

В Минске и регионах ведется работа по созданию единой централизованной системы оплаты проезда. Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович.

Программное обеспечение будет совмещать различные способы оплаты. Это и бесконтактные Smart-карты и мобильные устройства, и банковские карты.

— Сегодня программное обеспечение находится в стадии разработки, в конце сентября планируется начать его эксплуатацию в тестовом режиме, — передает Роман Пранович.

В «Минсктранс» объяснили: глобальных изменений с внедрением терминала в общественный транспорт не произойдет. А кого-то они и вовсе не коснутся, ведь каждый для себя уже давно определил удобный способ оплаты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров