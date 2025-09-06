В Беларуси тестируется единая система оплаты проезда

В Беларуси тестируется единая система оплаты проезда1
- 6.09.2025, 15:23
В Минске и регионах ведется работа по созданию единой централизованной системы оплаты проезда. Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович.
Программное обеспечение будет совмещать различные способы оплаты. Это и бесконтактные Smart-карты и мобильные устройства, и банковские карты.
— Сегодня программное обеспечение находится в стадии разработки, в конце сентября планируется начать его эксплуатацию в тестовом режиме, — передает Роман Пранович.
В «Минсктранс» объяснили: глобальных изменений с внедрением терминала в общественный транспорт не произойдет. А кого-то они и вовсе не коснутся, ведь каждый для себя уже давно определил удобный способ оплаты.