В Беларуси тестируется единая система оплаты проезда 1 6.09.2025, 15:23

Программное обеспечение будет совмещать различные способы оплаты.

В Минске и регионах ведется работа по созданию единой централизованной системы оплаты проезда. Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора «Минсктранса» Роман Пранович.

Программное обеспечение будет совмещать различные способы оплаты. Это и бесконтактные Smart-карты и мобильные устройства, и банковские карты.

— Сегодня программное обеспечение находится в стадии разработки, в конце сентября планируется начать его эксплуатацию в тестовом режиме, — передает Роман Пранович.

В «Минсктранс» объяснили: глобальных изменений с внедрением терминала в общественный транспорт не произойдет. А кого-то они и вовсе не коснутся, ведь каждый для себя уже давно определил удобный способ оплаты.

